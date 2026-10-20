El jefe del Pentágono confirma su encuentro con Netanyahu durante la visita del lunes a las tropas en Oriente Próximo

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth - Daniel Torok/White House / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha confirmado este martes que matuvo una conversación en la víspera con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una visita a las tropas estadounidenses en el sur de Israel.

El jefe del Pentágono ha señalado en declaraciones a la prensa que estuvo en territorio israelí, donde "tuve la oportunidad de hablar con el primer ministro". "Por supuesto, el contenido de nuestra conversación no es algo de lo que vaya a hablar, pero han sido buenos socios y se lo agradezco", ha agregado.

"Como ya sabéis, hemos colaborado bastante con el Ejército israelí, eso no es nada nuevo. Tienen unas capacidades extraordinarias, y agradecemos su contribución para garantizar que Irán nunca consiga un arma nuclear", ha manifestado Hegseth.

El secretario de Defensa ha indicado asimismo que durante la visita a las tropas estadounidenses en la base aérea de Ovda, en el sur de Israel, ha podido comprobar que "nuestros combatientes se están preparando y están listos para garantizar que Irán nunca tenga un arma nuclear".

El encuentro ha tenido lugar ocho días antes de las elecciones israelíes y después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, abriera de nuevo la puerta a reactivar la ofensiva a gran escala contra Irán, incluido el posible uso de la bomba GBU-43/B-conocida coloquialmente como MOAB, 'la madre de todas las bombas'-, y señalara que la guerra "va a terminar muy pronto, de una forma u otra".