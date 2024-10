El jefe de los socialistas portugueses no ve necesarias elecciones anticipadas si fracasan los presupuestos

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista portugués, Pedro Nuno Santos, sigue sin dar pistas sobre su decisión acerca de los presupuestos para 2025 presentados la semana pasada por el Gobierno conservador y considera que no son necesarias nuevas elecciones en caso de que no sean aprobados.

"Mucha gente cree que es normal que haya elecciones anticipadas si no se aprueban los presupuestos. Yo no lo creo", ha dicho Santos en referencia al presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, en una entrevista este domingo por la noche para la emisora TSF.

"Creo que es muy malo para la democracia reducir el debate político a la aprobación de los presupuestos y hacer depender la estabilidad de un presupuesto de Estado", ha valorado Santos, quien durante la jornada del domingo endureció el tono hacia aquellos que desde su partido le conminan a aprobar las cuentas públicas.

Santos, que no tiene previsto dar una respuesta hasta final de mes, no ha recibido bien que algunas figuras del partido se hayan manifestado públicamente a favor de apoyar la propuesta presupuestaria y les ha reprochado no haberse expresado con la suficiente "responsabilidad" teniendo en cuenta el acceso que tienen a los medios de comunicación y que "otros militantes no tienen".

"El combate es difícil, pero el PS solo estará a la altura si cada uno asume su responsabilidad de unir e intervenir como una sola voz pública", ha dicho en el congreso del partido este domingo en Coímbra.

El jefe de los socialistas portugueses ha aprovechado la ocasión para volver a criticar la propuesta presentada la semana pasada por el Gobierno de Luís Montenegro. "Es malo por lo que tiene, pero sobre todo por lo que no", ha dicho.

"Este es un presupuesto que claramente soporta una política esperada por parte de cualquier gobierno de derecha", ha dicho Santos, quien ha lamentado que el Ejecutivo no respetara "la líneas rojas" que puso durante la negociación, en especial las relacionadas con el aumento de las pensiones y el sistema de salud.