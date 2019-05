Johnson, claro favorito del Partido Conservador para reemplazar a May

Publicado 17/05/2019 18:59:38 CET

LONDRES, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El ex ministro de Exteriores de Reino Unido Boris Johnson es el preferido de sus compañeros 'tories' para sustituir a Theresa May como líder del Partido Conservador y, en consecuencia, primera ministra británica, según un sondeo de YouGov para 'The Times'.

Johnson cuenta con el 39 por ciento de las preferencias, seguido muy de lejos por el ex ministro del Brexit Dominic Raab, con un 23 por ciento; del ex ministro de Finanzas Michael Gove, con un nueve por ciento; y del ministro interino de Sanidad y Asuntos Sociales, Matt Hancock, con solo un uno por ciento.

En una hipotética segunda vuelta entre los dos primeros, la ventaja de Johnson sería aún mayor. Batiría a Raab con un 59 y un 41 por ciento de los votos.

May ha dicho que, una vez que el Parlamento apruebe el acuerdo del Brexit negociado por su Gobierno y la UE, en torno a la primera semana de junio, está dispuesta a fijar un calendario para su sucesión.

La primera ministra accedió a dejar el cargo a cambio de que sus compañeros conservadores le dieran su apoyo en Westminster para poder superar el punto muerto en el que había entrado el Brexit.