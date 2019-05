Corbyn da por rotas las negociaciones sobre el Brexit con May ante la debilidad de su Gobierno

Actualizado 17/05/2019 13:17:27 CET

La primera ministra analiza ahora cómo conseguir el apoyo necesario para que el acuerdo salga adelante en el Parlamento

LONDRES, 17 (EUROPA PRESS)

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha notificado a la primera ministra británica, Theresa May, el fin de las conversaciones para alcanzar un compromiso que permita sacar adelante el Brexit, alegando que la "debilidad" del actual Gobierno lleva a pensar que nada de lo que se acuerde podrá ser avalado en el Parlamento.

En una carta a la que ha tenido acceso Reuters, el líder de la oposición sostiene que las discusiones en busca de un compromiso "han llegado lo lejos que pueden llegar" ya que "hemos sido incapaces de superar las importantes brechas políticas entre nosotros". No obstante, ha reconocido que se han mantenido "de buena fe por ambas partes" y que han sido "detalladas y constructivas".

Según Corbyn, "la creciente debilidad e inestabilidad de su gobierno significa que no se puede confiar en garantizar cualquier cosa que pueda ser acordada entre nosotros". En el líder laborista asegura que en las filas de su partido había preocupación en cuanto a la "capacidad del Gobierno" de sacar adelante en el Parlamento cualquier eventual acuerdo.

En opinión del líder laborista, el hecho de que May haya dicho que dimitirá una vez se apruebe el Brexit y que "los miembros del gabinete estén compitiendo" para sucederla ha dejado al Gobierno en un situación de inestabilidad y ha minado su autoridad.

Corbyn ha denunciado que algunas de las propuestas realizadas por el equipo negociador de May con los laborista han sido refutadas en público por miembros del Gobierno.

Así las cosas, el líder laborista ha aclarado que su partido analizará "cuidadosamente cualquier propuesta que el Gobierno desee plantear para romper el punto muerto sobre el Brexit", que se espera sea votado en el Parlamento en la semana del 3 de junio por cuarta y última vez.

En este sentido, ha dejado claro a May que "sin cambios significativos", su partido seguirá oponiéndose al acuerdo alcanzado por la primera ministra con sus socios europeos, "ya que no creemos que salvaguarde el empleo, los estándares de vida y la industria manufacturera en Reino Unido".

MAY ANALIZA LOS PASOS A DAR

Así las cosas, un portavoz de May ha dicho que el Gobierno está analizando los próximos pasos, incluido el intentar conseguir el apoyo de diputados conservadores que rechazan hasta ahora el acuerdo para la salida de la UE.

Según ha explicado el portavoz, pese a que ha habido progresos reales en algunas cuestiones, las negociaciones con los laboristas se han topado con escollos como las aduanas y un segundo referéndum.

May trabajará ahora para garantizar el respaldo parlamentario al Acuerdo de Retirada y hablar con los diputados del Partido Conservador así como los del partido unionista norirlandés que le apoya para intentar atajar sus preocupaciones y lograr su respaldo para la decisiva votación de principios de junio, ha añadido el portavoz.

Por otra parte, una fuente de la oficina de May ha advertido en declaraciones a Reuters de que si si los diputados no aprueban la legislación necesaria para ratificar el Brexit antes del parón veraniego las opciones disponibles serán "significativamente menos aceptables".

"Si la Ley del Acuerdo de Retirada no es aprobada antes del receso veraneigo, entonces la elección será significativamente menos agradable porque los argumentos sobre un 'no acuerdo' y si se debe revocar o no el Artículo 50 (por el que se activó el divorcio) se convertirán en más sonoros", ha subrayado la fuente.

Asimismo, ha dicho que la ley incluirá "nuevos aspectos" para reflejar las discusiones que el Gobierno ha mantenido con diputados sobre sus preocupaciones, que han hecho que hasta el momento el acuerdo haya sido rechazado en tres ocasiones en la Cámara de los Comunes.