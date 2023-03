Jordania convoca al embajador israelí por el uso de un mapa del Gran Israel que incluye su territorio

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno jordano ha convocado este lunes al embajador israelí en Amán para protestar por el uso de un mapa del Gran Israel que incluye el territorio jordano y los Territorios Palestinos en un acto en el que participó el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, el sábado en París.

Amán ha denunciado el "comportamiento extremista y racista" de Smotrich "que viola las normas internacionales y el tratado de paz jordano israelí", ha publicado el Ministerio de Asuntos Exteriores jordano en una nota oficial.

El portavoz del Ministerio, Sinan Mayali, ha indicado que se le ha trasladado a Israel una carta "contundente" de protesta, según recoge la agencia de noticias oficial jordana, Petra.

En la carta se condenan las declaraciones "provocadoras" de Smotrich, en las que asegura que no existe el pueblo palestino, y advierte del peligro de estas acciones extremistas por parte del ministro de Finanzas israelí.

"No existe tal cosa como una nación palestina. No hay historia palestina. No hay idioma palestino", argumentó Smotrich. "¿Saben quiénes son los palestinos? Yo soy palestino. Mi difunta abuela, que nació en Metula, en el norte de Israel, hace más de un siglo en una familia de pioneros que establecieron todos los asentamientos en el norte, es palestina. Mi difunto abuelo, que era jerosolimitano de decimotercera generación, es el verdadero palestino", remachó.

Tras la polémica, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha subrayado que Israel respeta la integridad territorial de Jordania y se reafirma en el acuerdo de paz de 1994 firmado con Jordania. "No hahabido cambio en la postura del Estado de Israel", ha destacado.

Por su parte, el primer ministro palestino, Muhamad Shtayé, ha condenado estas declaraciones. "Es una prueba concluyente de que el Gobierno israelí está dominado por el sionismo extremista" y de su "ideología racista", ha dicho.

Las autoridades israelíes y palestinas se habían comprometido a trabajar para reducir la violencia antes del mes sagrado musulmán del Ramadán, que coincidirá con la festividad de la Pascua judía, durante una reunión celebrada en Sharm el Sheij con Egipto como anfitrión.

Precisamente un portavoz del Gobierno egipcio ha advertido este lunes de que las declaraciones de Smotrich con "incendiarias e inaceptables" porque perjudican los esfuerzos regionales para recuperar la calma como la reciente cita en Sharm el Sheij.