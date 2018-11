El juez que condenó a Lula aclara que no ha aceptado ser ministro de Justicia por una venganza política

Publicado 06/11/2018 20:55:47 CET

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez brasileño Sergio Moro, que condenó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción y será el ministro de Justicia del futuro Gobierno de Jair Bolsonaro, ha aclarado este martes que no ha aceptado el cargo para emprender una venganza política, rechazando así las acusaciones formuladas por el líder izquierdista.

"No puedo condicionar mi vida por una acusación falsa de persecución política", ha dicho Moro en una esperada rueda de prensa que ha dado en Sao Paulo, según informa el diario brasileño 'O Globo'.

Moro ha explicado que "no se trata de un proyecto de poder" personal, "sino de hacer lo correcto desde un nivel mayor". "Si he aceptado el cargo es porque he visto que había una agenda importante de lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado" que desarrollar, ha defendido.

Además, ha incidido en que "Lula esta condenado y encarcelado porque cometió un delito, no por unas elecciones", en alusión a los comicios presidenciales que tuvieron lugar en octubre. "Yo emití mi decisión y ha sido confirmada por tres jueces", ha enfatizado.

Moro condenó a Lula por aceptar un tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora OAS a sus favores políticos. La segunda instancia no solo ratificó su fallo sino que elevó de nueve a doce años de cárcel una pena que el ex presidente purga desde abril en una prisión de Curitiba.

Lula, que ya ha presentado infinidad de recursos, ha introducido uno nuevo esta semana ante el Tribunal Supremo alegando que el hecho de que Moro vaya a ser el ministro de Justicia de Bolsonaro, quien derrotó al candidato del Partido de los Trabajadores, el de Lula, en las recientes elecciones presidenciales, demuestra parcialidad.

Moro ha aprovechado para anunciar que pretende fichar para el Ministerio de Justicia a algunas de las personas que trabajaron con él en el caso 'Lava Jato', por abarca la causa de Lula y otras muchas. También impulsará "fuerzas especiales" para luchar contra el crimen organizado y la corrupción, siguiendo el ejemplo del FBI en Estados Unidos.