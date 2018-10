Un juez de Nicaragua emite una orden de arresto contra el líder de la oposición

Publicado 25/09/2018 6:14:33 CET

MANAGUA, 25 Sep. (Reuters/EP) -

Un juez de Managua ha emitido este lunes una orden de arresto contra el líder opositor Félix Maradiaga, acusado por el Gobierno nicaragüense de financiar protestas violentas que han sacudido a la empobrecida nación centroamericana.

El Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha alegado que Maradiaga financió las protestas y entrenó a los manifestantes a través de un grupo de expertos que dirige, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas.

"Mi conciencia está limpia. Siempre me he guiado por la justicia, la no violencia y la integridad. Hoy tengo más convicción moral que nunca", ha señalado Maradiaga a través de su cuenta en Twitter. "Aquellos de nosotros que amamos Nicaragua y creemos en la libertad tenemos la obligación ética de continuar firmemente en esta lucha cívica", ha aseverado.

Alrededor de 300 personas han sido encarceladas desde que estallaron las protestas en abril, según afirman activistas locales defensores de Derechos Humanos. Además, más de 300 personas murieron durante las protestas, según los grupos defensores de Derechos Humanos.

La violencia en Nicaragua actualmente es la peor desde que su gobierno sandinista luchó contra los rebeldes "Contra" respaldados por Estados Unidos en la década de 1980.