Una jueza de EEUU rechaza la reforma de Trump que autoriza la detención indefinida de familias de migrantes

Una juez de Estados Unidos ha bloqueado este viernes una reforma anunciada en agosto por la Administración de Donald Trump que permitiría que las familias de migrantes pudieran permanecer detenidas de manera indefinida, alegando que es contradictoria con un acuerdo elaborado en 1997 que limita 'de facto' este tiempo de arresto a un máximo de 20 días en aras del bienestar de los niños.

Este acuerdo --que se firmó a raíz de una denuncia presentada en 1985 en nombre de la migrante salvadoreña de 15 años Jenny L. Flores-- establece la legislación a seguir respecto a la forma de tratar a los menores detenidos y, en la mayoría de los casos, se ordena su inmediata puesta en libertad.

Así, la Administración Trump espera que la nueva legislación aprobada el pasado 23 de agosto reemplazara a este acuerdo. "Esta reforma es inconsistente con uno de los objetivos principales del Acuerdo de Flores, que es insistir en una política que favorezca la liberación y ponga a los menores en el entorno menos restrictivo apropiado para su edad y acorde a las necesidades especiales del menor", ha precisado la jueza Dolly Gee en su fallo.

El mandatario norteamericano ha convertido la inmigración en un sello de su presidencia. En este sentido, varios altos cargos de su Administración se han referido en reiteradas ocasiones a los estándares establecidos en el Acuerdo de Flores como "vacíos legales" que atraen a los migrantes al obligar a las autoridades a liberar a aquellas personas que están a la espera de sus audiencias de inmigración.

La nueva regulación habría permitido a la Administración mantener a las familias en centros de detención hasta que se decidieran sus casos, un proceso que puede tardar en resolverse meses e incluso años.

La jueza Gee ha preguntado este viernes al abogado del departamento de Justicia August Flentje cómo podría argumentar que las nuevas regulaciones no contradicen el 'Acuerdo de Flores'.

"Sólo porque me digas que es de noche afuera, no significa que no sea de día", ha añadido Gee. Se espera que los abogados del Ejecutivo de Trump apelen este fallo.

Según los datos del Departamento de Seguridad Nacional, en los últimos cuatro años, solo el 18 por ciento de los inmigrantes que fueron liberados en Estados Unidos cumplió con una orden judicial para salir del país. El dato, en cambio, se eleva al 97 por ciento en el caso de quienes estaban detenidos.

Esta medida anunciada el pasado mes de agosto fue recibida con críticas por parte de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y también del Partido Demócrata. El líder de esta formación en el Senado, Chuck Schumer, lamentó que "la crueldad de la Administración Trump no tiene límite" y acusó al Gobierno de buscar prolongar el arresto de niños en "condiciones horribles" y de castigar a familias "inocentes".