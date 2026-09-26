Los jugadores de la selección de fútbol de Irlanda votan a favor de jugar su partido con Israel

Archivo - El seleccionador de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, junto a varios jugadores (archivo) - Kamaryt Michal/CTK/dpa - Archivo

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores de la selección de fútbol de Irlanda han votado finalmente a favor de jugar el partido contra la selección de Israel correspondiente a la Liga de Naciones de la UEFA previsto para este domingo en Hungría.

La Asociación de Fútbol de Irlanda (FAI) ha informado de la decisión este sábado desde Debrecen, Hungría, en una rueda de prensa cuyo aplazamiento durante más de cinco horas hizo que se dispararan las especulaciones sobre el posible rechazo de los jugadores.

El presidente de la FAI, David Courell, ha explicado que los jugadores tuvieron el viernes "una reunión de cuatro horas de duración" al final de la cual votaron jugar el partido por "una mayoría significativa", según recoge la televisión pública irlandesa, RTÉ.

Sin embargo, un jugador ha "manifestado su disconformidad" con la decisión durante la pasada noche, lo que propició nuevas conversaciones durante la jornada del sábado.

El seleccionador irlandés, Heimir Hallgrimsson, ha explicado que "esta mañana uno de los jugadores cambió de opinión". "El resto de los jugadores está entrenando (...). No hemos llegado a una conclusión, pero seguimos adelante. El partido sigue adelante", ha indicado.

Courell ha destacado que los jugadores llevarán un brazalete negro en memoria de "todas las vidas que se han perdido en el conflicto". Irlanda juega contra Israel este domingo en Hungría y el próximo 4 de octubre a puerta cerrada en Backa Topola, Serbia. Está previsto que no haya saludo protocolario entre los jugadores.

La Asociación de Fútbol de Israel (FA) ha destacado que "hoy ha ganado el fútbol" y ha defendido la necesidad de "separar fútbol y política". "Cualquier otro planteamiento sería el caos", ha apuntado.

"Los que han perdido hoy evidentemente son quienes querían intimidar, separar y convertir el campo de fútbol en un espacio político", ha añadido.