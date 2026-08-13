La junta militar de Malí indulta a un diplomático francés condenado a 20 años por conspiración

Archivo - El líder de la junta militar de Malí y presidente de transición del país, Assimi Goita - Europa Press/Contacto/Habib Kouyate - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de la junta militar de Malí y presidente de transición del país, Assimi Goita, ha concedido un indulto presidencial este jueves a Yann Vezilier, un ciudadano francés con estatus de diplomático y adscrito oficialmente a la Embajada francesa en Bamako, que fue condenado a 20 años de prisión por conspiración.

"El general Assimi Goita, presidente de transición y jefe de Estado, ha otorgado un indulto presidencial a Yann Christian Bernard Vezilier, de nacionalidad francesa, condenado por el sistema judicial maliense a veinte años de prisión penal por socavar la seguridad exterior del Estado", ha indicado el Gobierno en un comunicado.

Dicha medida "va acompañada de la expulsión inmediata" de Vezilier --quien fue arrestado en agosto de 2025 junto a varios militares de las Fuerzas Armadas durante una operación llevada a cabo por la Inteligencia-- del territorio maliense.

"Fue juzgado y condenado tras un juicio justo, sin ninguna interferencia, de conformidad con la visión del general Assimi Goita (...) de promover la buena gobernanza en el marco de la refundación del Estado, respetando el Estado de derecho, la separación de poderes y la independencia del poder judicial", ha agregado.

El Gobierno maliense también ha elogiado a "un país hermano", en alusión a Francia, por sus "buenos oficios, ejercidos con discreción y con escrupuloso respeto a la soberanía de Malí", lo que ha contribuido a la obtención de este indulto.

El ciudadano francés --condenado por elaborar un plan destinado a "desestabilizar las instituciones" utilizando a líderes políticos, actores de la sociedad civil y personal militar-- fue arrestado junto con dos generales de brigada, Abass Demele y Nema Sagara.

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de los gobiernos occidentales.