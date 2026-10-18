La Justicia de Bolivia decreta seis meses de cárcel preventiva para el exfiscal Torrez por narcotráfico

El ex fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, detenido - EUROPA PRESS

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Justicia boliviana ha condenado este sábado a seis meses de cárcel al ex fiscal del departamento de La Paz, Luis Carlos Torrez, acusado de narcotráfico y organización criminal en el marco de las investigaciones que llevaron a la detención del fiscal general del país, Róger Mariaca, entre otros altos cargos de la magistratura.

Durante la audiencia, el juez ha decidido enviar al ex fiscal departamental a la cárcel de San Pedro, ubicada en la capital La Paz, por un periodo seis meses mientras que su abogado defensor ha desmentido las acusaciones y ha asegurado que apelará la decisión.

"Es falso que se haya encontrado en su domicilio un arma, es falso que se encontraron en su domicilio el dinero y demás, por eso todos estos elementos, todos estos argumentos vertidos y esgrimidos por el Ministerio Público van a ir siendo demostrados en el desarrollo de la investigación", ha comunicado el abogado defensor, Marvin Astorga, en declaraciones recogidas por el diario 'El Deber'.

La detención de Torrez se produjo en el marco del operativo Mariaca, el ex fiscal general acusado de tráfico de capitales y narcotráfico, a principios de octubre y después de que el Departamento de Estados Unidos pusiese el foco sobre Mariaca y otros altos cargos y ex altos cargos de Bolivia, a los que ha prohibido la entrada en el país y ha aplicado sanciones.

Pese a que la acusación contra Torrez está formulada por tráfico de sustancias, realmente no se ha llegado a encontrar ningún tipo de estupefaciente en ninguno de los operativos, tal y como señala 'El Deber'.

"La resolución que ha emitido la autoridad el día de hoy ha sido apelada, toda vez que para el criterio de la defensa técnica del señor Torrez no concurrirían varios elementos, incluyendo la probabilidad de autoría sobre los ilícitos que se le están sindicando", ha expresado el abogado defensor.

La defensa ha declinado valorar si existe una intencionalidad o persecución política contra el ex fiscal departamental y ha precisado que fundamentará el proceso en argumentos estrictamente técnicos, al tiempo que ha admitido no haber abordado este extremo con su cliente.

Por el momento, Torrez permanece custodiado en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), a la espera de que se defina la fecha y hora de su traslado al penal de San Pedro, en La Paz.