Kagame afirma que la comunidad internacional "dio la espalda" a Ruanda durante el genocidio de 1994

El presidente ruandés, Paul Kagame, ha asegurado este viernes durante un discurso de conmemoración a las víctimas del genocidio de Raunda de 1994 que la comunidad internacional "dio la espalda" al país durante las matanzas indiscriminadas que acabaron con la vida de miles de personas.

"Recuerdo que en tiempos de necesidad, cuando necesitábamos toda la ayuda que pudiéramos obtener, el mundo nos dio la espalda. El mensaje fue 'ustedes están solos', así que debimos aprender a estar solos y creo que ya hemos aprendido lo suficiente", ha afirmado por el 29º aniversario del genocidio de 1994.

Además, Kagame ha alertado de que la negación del genocidio es "un intento peligroso y deliberado de bloquear el conocimiento de la verdad". "Debemos luchar contra los revisionistas y los ideólogos porque esto se transmite fácilmente de generación en generación y así es como la historia se repite", ha sentenciado.

En este sentido, Kagame ha reiterado que "la violencia y el discurso de odio persisten no muy lejos de aquí, en una velada referencia a República Democrática del Congo. "También se puede ver la misma indiferencia hoy que vimos en 1994", ha agregado, según ha recogido el diario 'The New Times'.

Ruanda ha acusado en numerosas ocasiones a República Democrática del Congo de apoyar en el marco del conflicto en Kivu Norte a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo armado rebelde fundado e integrado principalmente por hutus responsables del genocidio de 1994 en Ruanda.

Alrededor de 800.000 ruandeses, la inmensa mayoría de ellos tutsis y hutus moderados, fueron asesinados por extremistas hutu durante cerca de tres meses en 1994. A día de hoy todavía se están descubriendo fosas comunes, especialmente desde que los condenados que han cumplido sus penas han aportado información sobre el lugar en el que enterraron o abandonaron a sus víctimas.