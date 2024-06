Kagame recalca que Ruanda "no es la causa" del conflicto en RDC y apuesta por "una solución política"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, ha recalcado que Kigali "no es la causa" del conflicto en República Democrática del Congo (RDC), tras las numerosas acusaciones desde Kinshasa por su apoyo al grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que en 2022 lanzó una nueva ofensiva contra las tropas congoleñas en el este del país africano.

"¿Cuál es la causa de la crisis en el este de RDC? No puede ser Ruanda y yo no soy la causa. No somos, para nada, la causa de ese conflicto", ha dicho en una entrevista concedida a la cadena pública de televisión ruandesa, en la que ha argumentado que la situación se retrotrae al genocidio de 1994.

"La gente conoce el origen y se sabe la historia. No es Ruanda la que creó la crisis. Ruanda se vio arrastrada a la crisis por varios factores", ha manifestado, antes de indicar que "uno de ellos se retrotrae 30 años, cuando un gobierno genocida y sus fuerzas huyeron a RDC después de que se detuviera el genocidio contra los tutsis".

Kagame ha hecho así referencia a la victoria del Frente Patriótico Ruandés (FPR), creado en 1987 por tutsis en el exilio y que finalmente logró hacerse con el control de Ruanda en 1994, tras una ofensiva contra las autoridades ruandesas, controladas por extremistas hutus y responsables del genocidio perpetrado ese mismo año.

El FPR, liderado por él mismo y actualmente partido de gobierno en Ruanda, logró hacerse con el control de Kigali el 4 de julio de 1994, tras un conflicto que provocó la huida de cientos de miles de personas hacia RDC, incluidos altos cargos hutu que se reagruparon en territorio congoleño y formaron allí nuevos grupos armados, entre ellos las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR).

Kagame ha criticado además que "muchos grupos fueron enviados a la zona desde el extranjero". "Por eso he dicho que los extranjeros no abordan muchos problemas. Han gastado mucho dinero y pasado décadas en el área, pero el problema está empeorando", ha lamentado, según ha recogido el diario ruandés 'The New Times'.

"No es un problema de los demás, si el Gobierno de Kinshasa hubiera demostrado voluntad para abordar el problema", ha sostenido, al tiempo que ha señalado que Ruanda está preparado para trabajar con la comunidad internacional para lograr una solución pacífica al conflicto entre el Ejército de RDC --al que Kigali acusa de apoyar a las FDLR y otros grupos que atacan a tutsis congoleños-- y el M23.

"Esperamos que los esfuerzos avancen algún día en la dirección correcta. Quizá prevalezca la razón y algunas personas hagan lo correcto, pero Ruanda siempre está ahí para participar y apoyar los esfuerzos para encontrar una solución política al problema", ha zanjado Kagame, presidente de Ruanda desde el año 2000, cuando sucedió a Pasteur Bizimungu, de quien fue vicepresidente y ministro de Defensa.

El M23 es un grupo rebelde formado en su mayoría por tutsis congoleños y que opera principalmente en la provincia de Kivu Norte, en el este de RDC. Tras un conflicto entre 2012 y 2013, en el que el Ejército congoleño contó con apoyo de tropas de Naciones Unidas, las autoridades del país africano y el grupo firmaron en diciembre de ese año un acuerdo de paz.

El grupo lanzó una nueva ofensiva en octubre de 2022, recrudecida a partir de noviembre, lo que provocó una crisis entre RDC y Ruanda --que han intercambiado desde entonces acusaciones por su apoyo a diversos grupos, ante la falta de avances diplomáticos-- y ha provocado preocupación en la región ante la posibilidad de que estalle un conflicto entre ambos países.