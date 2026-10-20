Kallas acusa a EEUU de llevar año y medio presionando a Ucrania para que se rinda ante las exigencias de Putin

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, durante su intervención en el pleno del Parlamento Europeo, reunido en Estrasburgo (Francia), en un debate sobre la escalada de ataques rusos en el mar Negro. - PHILIPPE BUISSIN

BRUSELAS, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha acusado este martes a los negociadores de Estados Unidos de llevar "año y medio" intentando que Ucrania se rinda ante las exigencias del presidente ruso, Vladimir Putin, y ha defendido que Kiev no ha cedido a estas presiones gracias al apoyo que ha recibido de Europa.

"Los negociadores estadounidenses llevan casi dos años, año y medio ya, intentando empujar a Ucrania a rendirse. Ucrania no se ha rendido en los términos de Putin porque Europa ha estado apoyando a Ucrania", ha afirmado la jefa de la diplomacia europea durante su intervención en el pleno del Parlamento Europeo, reunido en Estrasburgo (Francia), en un debate sobre la escalada de ataques rusos en el mar Negro.

Kallas ha defendido que la Unión Europea debe mantener su apoyo a Kiev y dejar claro que también tiene sus propias exigencias para Moscú de cara a unas eventuales negociaciones de paz, rechazando que se puedan levantar las sanciones contra Rusia sin obtener contrapartidas.

"No vamos a ceder estas cosas gratis, porque no se trata solo de que haya paz, sino de que esa paz sea duradera y justa", ha sostenido, antes de recordar que Rusia ha atacado a numerosos países durante el último siglo y advertir de la necesidad de garantizar que no vuelva a hacerlo.

En este sentido, ha rechazado las críticas de algunos eurodiputados durante el debate que han acusado a la Unión Europea de carecer de una estrategia para poner fin a la guerra, asegurando que ya presentó en febrero a los ministros de Exteriores europeos un plan con las exigencias que debería plantear el bloque comunitario en unas eventuales negociaciones de paz.

"Si Rusia presenta sus exigencias y peticiones máximas, nosotros también deberíamos poner nuestras exigencias máximas sobre la mesa, para equilibrar estas negociaciones", ha defendido la política estonia, insistiendo en que Europa debe participar en las conversaciones porque algunas de las cuestiones que reclama Moscú, como el levantamiento de las sanciones, dependen de decisiones de la propia UE.

LAS SANCIONES FUNCIONAN

Por otro lado, la Alta Representante ha defendido la eficacia de las sanciones europeas contra Moscú, asegurando que estas medidas han privado a Rusia de un billón de euros que, de otro modo, podrían haberse destinado a financiar su ofensiva militar contra Ucrania.

"Las sanciones funcionan, porque, si no, ¿por qué querría Rusia que se levantaran?", ha planteado Kallas, que ha insistido en la necesidad de mantener la presión económica sobre el Kremlin para lograr concesiones en una eventual negociación.

Asimismo, ha rechazado los argumentos de aquellos eurodiputados que han defendido aceptar las exigencias rusas por el riesgo que supone enfrentarse a una potencia nuclear, advirtiendo de que ceder ante estas amenazas sentaría un precedente peligroso para la seguridad internacional.

"Todo el mundo querrá tener un arma nuclear, porque amenazando con usarla conseguirás lo que quieres, y eso es un mundo mucho, mucho más peligroso", ha alertado.

Por último, Kallas ha recordado que Ucrania ya ha aceptado distintas propuestas para detener las hostilidades, incluido un alto el fuego energético, un acuerdo para garantizar la navegación en el mar Negro y un alto el fuego general hace año y medio, mientras que Rusia ha rechazado estas iniciativas.

"El único que no quiere la paz es Rusia", ha sentenciado, reiterando que la Unión Europea debe aumentar la presión sobre Moscú y mantenerse firme en sus exigencias para alcanzar una paz "duradera y justa".