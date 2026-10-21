Kallas avisa a Turquía de que su pacto marítimo con Libia "infringe los derechos soberanos" de otros Estados

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, posa junto al ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, antes de mantener una reunión en Bruselas. - EEAS

BRUSELAS, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha advertido este miércoles de que el acuerdo de delimitación marítima entre Turquía y Libia vulnera "los derechos soberanos" de terceros países, después de que las autoridades del este del país norteafricano ratificaran este martes un memorándum de 2019 que afecta especialmente a Grecia, Chipre y Egipto, enfrentados a Ankara por disputas marítimas en el Mediterráneo oriental.

Así lo ha asegurado la jefa de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales tras mantener una reunión en Bruselas con el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, ha quien ha trasladado su negativa al memorándum con las autoridades del este de Libia, ya que afecta a dos Estados miembro, Grecia y Chipre, y a un socio estratégico para la Unión Europea como Egipto.

"Mencioné la votación de ayer en Libia sobre un memorándum de entendimiento marítimo con Turquía y subrayé que vulnera los derechos soberanos de terceros Estados", ha señalado la política estonia al trasladar su preocupación a su homólogo turco.

El pronunciamiento de Kallas llega un día después de que el Parlamento de Tobruk, sede de las autoridades del este de Libia, ratificara el memorándum de entendimiento suscrito en 2019 entre Turquía y el entonces Gobierno de Trípoli (la administración rival, reconocida por la comunidad internacional), pese a que hasta ahora la administración oriental había rechazado el pacto por haberse negociado sin su participación.

La decisión supone un giro en las relaciones entre Ankara y las autoridades del este de Libia, encabezadas por el mariscal Jalifa Haftar, después de años de desencuentros políticos. De hecho, el Parlamento de Tobruk también ha anunciado la revocación de una resolución aprobada en 2020 por la que suspendía sus relaciones políticas con Turquía.

El acuerdo ha suscitado desde su firma el rechazo de Grecia, Chipre y Egipto, que consideran que la delimitación marítima pactada entre Ankara y Trípoli en su memorándum vulnera sus derechos soberanos en el Mediterráneo oriental, especialmente en lo relativo a las aguas situadas al sur de la isla griega de Creta.

GRECIA, CHIPRE Y EGIPTO DENUNCIAN EL ACUERDO

Tras conocerse la ratificación del memorándum, el Ministerio de Exteriores griego ha denunciado que es una decisión "unilateral y sin fundamento jurídico", al considerar que Turquía y Libia "no tienen costas opuestas ni adyacentes que justifiquen la delimitación de zonas marítimas".

"Hacemos un llamamiento a Libia para que se abstenga de cualquier acción contraria al Derecho Internacional que socave la estabilidad en el Mediterráneo oriental", señaló el Ministerio de Exteriores griego, que aseguró que adoptará "todas las medidas necesarias" para salvaguardar sus derechos soberanos.

Del mismo modo se ha expresado el Ministerio de Exteriores de Chipre, que ha cargado contra el memorándum por ser "contrario a los principios reconocidos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Derecho Internacional" y por violar "derechos soberanos de terceros Estados" sobre las zonas marítimas.

El Cairo también ha expresado su "rechazo categórico" a la ratificación y ha reiterado que el memorándum es "absolutamente nulo" y "carece de efecto jurídico", según un comunicado de la diplomacia egipcia, en el que también se condena el acuerdo por ser "una vulneración evidente" de sus derechos soberanos en su zona económica exclusiva.

LA UE NO RECONOCE ESE ACUERDO

Al rechazo de Grecia, Chipre y Egipto se sumó anoche el de la Unión Europea, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, emitieran un comunicado conjunto denunciando la firma del memorándum y avisando de que la UE no reconoce dicho acuerdo.

"Lamentamos profundamente la ratificación hoy por parte del Parlamento libio del llamado Memorando de Entendimiento entre Libia y Turquía sobre la delimitación de las jurisdicciones marítimas en el mar Mediterráneo", manifestaron los dos más altos cargos del bloque comunitario en su escrito.

Ambos dirigentes recordaron que la posición de la UE sobre este asunto ya fue "claramente expresada" por el Consejo Europeo en 2019 y "permanece inalterada", e insistieron en que el acuerdo "vulnera los derechos soberanos de terceros Estados, no se ajusta al Derecho del Mar y es nulo e inválido".

Von der Leyen y Costa reafirmaron además la "solidaridad" de la UE con Grecia y Chipre y reiteraron "la conocida posición" del bloque comunitario contra "cualquier injerencia externa en Libia".