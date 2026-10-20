Kallas pide preparar bien el mecanismo europeo contra las sanciones de EEUU al TPI para evitar errores

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - JEREMY BAUMERT

BRUSELAS, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha advertido este martes de que la UE debe preparar bien la posible activación del Estatuto de Bloqueo, el mecanismo europeo para contrarrestar los efectos de las sanciones de terceros países, ante las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el Tribunal Penal Internacional (TPI), ya que solo tendrá "una oportunidad" para aplicarlo correctamente.

"Si utilizamos el Estatuto de Bloqueo, solo tendremos una oportunidad, una única oportunidad, de hacerlo bien", ha señalado la jefa de la diplomacia europea durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), donde ha confirmado que ya se está trabajando en este instrumento, aunque ha insistido en que su eventual aplicación debe estar "bien preparada".

Kallas ha explicado que Bruselas mantiene "todas las opciones sobre la mesa" para proteger al tribunal de las sanciones estadounidenses, incluido el Estatuto de Bloqueo, si bien ha recalcado que la respuesta europea no debe limitarse a este mecanismo y que la UE debe estar preparada para adoptar "todas las medidas necesarias" para proteger los intereses de los operadores europeos dentro del mercado único.

En este sentido, ha recordado que las sanciones anunciadas por Washington contra el TPI como institución todavía no han entrado en vigor, por lo que ha pedido a las empresas europeas que no anticipen su aplicación ni interrumpan los servicios que prestan al tribunal.

También ha defendido aprovechar el periodo transitorio de seis meses anunciado por la Administración Trump para buscar soluciones diplomáticas a las "equivocadas" sanciones estadounidenses. Asimismo, se ha congratulado de que Europa está "unida" en su respuesta.

La política estonia también ha advertido de que las sanciones contra el TPI como institución ponen "en riesgo a todo el tribunal", especialmente por sus posibles consecuencias sobre los sistemas informáticos, los servicios bancarios y el pago de los salarios de sus trabajadores, ámbitos en los que la Corte ya está buscando alternativas para garantizar su funcionamiento.

ADVIERTE DE CONSECUENCIAS A LOS PAÍSES QUE ABANDONEN EL TPI

Por otro lado, Kallas ha advertido de que los países que decidan abandonar el Estatuto de Roma, tratado fundacional del Tribunal Penal Internacional, tendrán que asumir las consecuencias de esa decisión en sus relaciones con la Unión Europea, en un contexto de creciente presión internacional contra la institución.

"Debemos dejar muy, muy claro a nuestros socios que, si están siendo presionados para abandonar el Estatuto de Roma, su decisión de retirarse también tendrá consecuencias claras para sus relaciones con la Unión Europea", ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que las delegaciones diplomáticas de la UE en terceros países pueden contribuir a identificar posibles riesgos de retirada del tratado y tratar de disuadir a los gobiernos de adoptar esas decisiones, al tiempo que Bruselas seguirá trabajando con los Estados parte para reforzar el apoyo internacional al tribunal.

La jefa de la diplomacia europea también ha recordado que la UE ha destinado 30 millones de euros al TPI durante los últimos dos años para financiar reparaciones a las víctimas, reforzar su capacidad de investigación y apoyar sus actividades, y ha asegurado que Bruselas está estudiando nuevas vías para incrementar su respaldo.

"El TPI está siendo atacado precisamente en el momento en que más lo necesitamos. Una agresión que queda impune solo engendra nuevas agresiones", ha defendido Kallas, que tiene previsto desplazarse esta semana a La Haya para abordar con la presidencia del tribunal las posibles medidas de apoyo de la Unión Europea.