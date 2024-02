Kiev acusa a la Cruz Roja de no exigir "nada" a Rusia en relación a los ucranianos capturados

Archivo - Dimitro Lubinets, defensor del Pueblo de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Kaniuka Ruslan - Archivo

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han reprochado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no estar exigiendo "nada" a la parte rusa en lo que respecta a los ucranianos que han sido capturados durante la guerra.

"Desafortunadamente, constato constantemente que el Comité Internacional de la Cruz Roja no cumple su función, no exige nada a los rusos", ha protestado el Defensor del Pueblo de Ucrania, Dimitro Lubinets, entre cuyas responsabilidades está también la gestión para liberar a prisioneros de guerra.

"Si sólo hay una organización en el mundo con el único mandato de proteger los derechos de los prisioneros de guerra, pues esperamos una respuesta más rápida y eficaz de esta organización", ha dicho Lubinets en una entrevista que publica este jueves la emisora Voice of America.

Lubinets ha asegurado que se ha puesto en contacto con la CICR en relación a los prisioneros ucranianos que supuestamente habrían muerto en el avión ruso IL-76 siniestrado la pasada semana, que de acuerdo con Rusia, fue derribado por Ucrania, pero "lamentablemente" no ha recibido respuesta.

"Cuando los rusos toman prisioneros deben informar a los representantes del CICR, y ellos, a su vez, deben realizar exámenes médicos, registrar si hay heridos y de qué gravedad", ha explicado Lubinets, quien ha reprochado que este organismo no exija a la parte rusa poder tener acceso a estas personas.

En ese sentido, Lubinets, que se encuentra actualmente en Estados Unidos, confía en poder hablar con representantes y líderes estadounidense para que ejerzan presión sobre CICR, ya que el país es el principal donante del organismo.

INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL

En lo que respecta al caso del avión siniestrado, Lubinets ha asegurado que si bien no cuenta con motivos para creer que a bordo viajaran prisioneros ucranianos tampoco hay argumentos para negarlo, por lo que es necesario una "investigación internacional transparente y exhaustiva.

No obstante, en su opinión, si realmente estas personas hubieran estado a bordo, Rusia ya habría utilizado sus cuerpo para sus campañas de información. "Esto no ha pasado, por lo que probablemente no haya nada que mostrar", ha dicho.

"Esto me recuerda a la tragedia de Olenivka, cuando se intentó lanzar una campaña de información contra nuestro Estado utilizando prisioneros de guerra. No es la primera ni la última campaña lanzada por los rusos. Supongo que este desastre tenía como objetivo desacreditar la ayuda militar que recibe Ucrania", ha valorado.