Kim Jong Un insta a convertir al Ejército norcoreano en una fuerza de élite en plena escalada de tensión con Seúl

Archivo - El líder supremo norcoreano, Kim Jong Un - Vadim Savitsky / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha instado a las Fuerzas Armadas del país a reforzar su capacidad militar y convertirse en un ejército de élite, en un contexto de creciente tensión con Corea del Sur a raíz de varios incidentes registrados en la frontera común.

El dirigente norcoreano ha defendido la necesidad de impulsar una transformación militar simultánea y acelerar la preparación de todas las unidades. En esta línea, ha asegurado que la fortaleza del Ejército norcoreano "se multiplicará de forma incomparable" si sus integrantes refuerzan su compromiso ideológico, alcanzan la excelencia técnica y militar y cumplen estrictamente la disciplina, afirmó, según declaraciones emitidas en el marco de la tercera Conferencia de Comandantes de Compañía del Ejército Popular de Corea, recogidas por la agencia oficial de noticias KCNA.

Kim ha señalado que el objetivo de la conferencia es precisamente "construir el ejército más fuerte" mediante el perfeccionamiento de las compañías y el avance de una revolución militar adaptada al modelo norcoreano, al tiempo que ha llamado a los mandos a preservar la identidad de las Fuerzas Armadas como "el ejército del Partido y el ejército de la ideología".

Por su parte, el ministro de Defensa, Kim Song Gi, ha destacado la contribución del Ejército durante los últimos siete años, si bien ha admitido la existencia de "problemas que deben superarse", sobre los que no ha ofrecido más detalles.

El encuentro, que constituye la primera reunión de ámbito nacional de las Fuerzas Armadas desde el pasado febrero, se produce en un momento de deterioro de las relaciones entre Pyongyang y Seúl, después de que la explosión de dos minas el 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada (DMZ) hiriera a tres soldados surcoreanos. Las autoridades de Corea del Sur atribuyeron los artefactos a Corea del Norte, que rechazó las acusaciones y acusó al Gobierno surcoreano de distorsionar los hechos.

A esta situación se suma el anuncio de Kim Yo Jong, hermana del dirigente norcoreano, de que Pyongyang volverá a instalar "en cuestión de días" altavoces de propaganda dirigidos hacia Corea del Sur en la frontera y recientes informes de las autoridades surcoreanas que sostienen que Corea del Norte habría colocado alrededor de 960.000 minas terrestres en la DMZ desde 2024.

El aumento de las fortificaciones, la extensión del campo de minas y la sucesión de incidentes evidencian el endurecimiento de la situación militar en la península coreana, donde las medidas defensivas adoptadas por ambos países continúan alimentando las tensiones en torno a una de las fronteras más militarizadas del mundo.