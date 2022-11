Kinzinger vaticina que McCarthy no durará "mucho" como nuevo líder republicano en la Cámara

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El representante republicano Adam Kinzinger ha criticado a su compañero y jefe de la oposición en la cámara baja, Kevin McCarthy, por "venderse" al sector más extremo del partido, lo que va a provocar que no dure "mucho" su liderato al frente de la Cámara de Representantes.

"No creo que dure mucho", ha asegurado Kinzinger sobre McCarthy, a quien ha acusado de haber hecho demasiados tratos con "mala gente" para poder ser elegido el próximo año presidente de la Cámara de Representantes.

"No va a ser un líder en absoluto. Creo que será completamente rehén de las alas extremas del Partido Republicano", ha vaticinado Kinzinger en un entrevista para la CNN. "Es triste ver a un hombre que tiene tanto potencial, venderse así", ha dicho.

Kinzinger, uno de los dos republicanos presente en la comisión parlamentaria que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos, ha criticado a McCarthy de haber "resucitado" al expresidente Donald Trump cuando le fue a visitar a su mansión de Mar-a-Lago "una semana o dos después" de aquel ataque del 6 de enero de 2021.

Por último, Kinzinger ha adelantado que es probable que McCarthy tenga que "hacer tratos" con los demócratas debido al estrecho margen que lograron los republicanos en las elecciones de mitad de mandato de principios de mes.

"No me sorprendería que tuviera que llegar a cuerdos con los demócratas, es algo que debe tener en cuenta porque no obtendrá 218 votos para todo lo que quiere aprobar, incluida la financiación del gobierno", ha apuntado Kinzinger.

La semana pasada los republicanos confirmaron a McCarthy en el cargo de líder del partido en la cámara baja, pese a los decepcionantes resultados que obtuvieron en las legislativas e imponiéndose por votación a la tímida alternativa que presentó el representante de Arizona, Andy Biggs.

Aquella fue una votación secreta en la que McCarthy solo necesitaba el apoyo de una mayoría simple de la conferencia para mantenerse en el cargo. Sin embargo, en enero, necesitará algo más para ser nuevo presidente de la Cámaras de Representantes, al menos 218 votos.