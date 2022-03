El Kremlin avisa de que no dará gas "por caridad" a los países que no quieran pagarlo en rublos

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha advertido este lunes de que Rusia no proporcionará gas "por caridad" a los países "hostiles" que no quieran pagarlo en rublos.

Peskov ha reconocido que el proceso de suministro de gas es "muy complicado" y ha indicado que Moscú aún evalúa los detalles de este suministro tras revelar sus planes de exigir el pago por la materia prima en rublos para los países que han impuesto sanciones en represalia a la invasión de Ucrania.

Si bien no ha adelantado posibles medidas contra los países que no quieran pagar en la moneda rusa, sí ha asegurado que Rusia "definitivamente" no proporcionará gas a Europa "gratis". "Eso seguro", ha incidido, remarcando que "es difícilmente posible comprometerse con la caridad" en la situación actual del país euroasiático, según ha recogido la agencia de noticias rusa TASS.

El presidente ruso, Vladimir Putin, expresó la intención de cambiar la moneda de pago del gas la semana pasada, aunque garantizó que Rusia continuará suministrando gas de acuerdo con los volúmenes y los precios establecidos.