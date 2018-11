El Kremlin descarta un encuentro entre Putin y Kim Jong Un durante la cumbre de la ASEAN en Singapur

Publicado 12/11/2018 15:04:06 CET

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha descartado este lunes que el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, vayan a mantener una reunión durante la cumbre que celebrará la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) entre el martes y el jueves en Singapur.

"No, no habrá (reunión), es posible que el líder norcoreano no asista a esta cumbre", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien ha descartado también un encuentro entre ambos en Vladivostok tras la cumbre, según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.

El viceministro de Exteriores ruso, Igor Morgulov, señaló el 19 de octubre que ambos países buscan ya fecha y lugar para el previsible encuentro entre sus respectivos líderes. "Estamos coordinando la fecha, continúan los preparativos", dijo.

El asesor del Kremlin para asuntos internaciones, Yuri Ushakov, había reconocido días antes que la agenda de Putin para este año incluye una reunión con Kim, a quien el mandatario ruso ya le ha extendido una invitación formal.

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, también ha dado por hecho que el dirigente norcoreano viajará a Rusia próximamente. Las autoridades de Corea del Norte no se han pronunciado aún sobre un posible encuentro.