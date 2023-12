Lapid apunta que la posibilidad de un Estado palestino no está acabada, pero su "pospuesta" tras el 7 de octubre

Archivo - El ex primer ministro israelí y líder de la oposición, Yair Lapid - Europa Press/Contacto/Tomer Neuberg/JINI - Archivo

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro israelí y ahora líder de la oposición, Yair Lapid, ha apuntado este jueves que la posibilidad de crear un Estado palestino no está acabada, pero si quedó "pospuesta" tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre contra el territorio de Israel.

"Creo que lo sucedido ha pospuesto la posibilidad de la solución de dos Estados, del Estado palestino, y lo digo como partidario de la solución de dos Estado", ha manifestado Lapid en una entrevista para la revista árabe 'The Majalla' y recogida por el diario 'The Times of Israel'.

Así, Lapid ha recalcado que "durante años" los partidarios de la solución de dos Estados han recalcado la necesidad de asegurar que Israel cuenta con las medidas necesarias para "garantizar" la seguridad de la población, un concepto que tras los ataques de Hamás ha cambiado.

En este punto, el ex primer ministro ha recalcado que "a diferencia de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) o la Autoridad Palestina" los milicianos de Hamás "nunca han estado a favor de la solución de dos Estados" y, de hecho, "hacen todo lo que está en su maligno poder para posponerlo".

Los ataques de Hamás de comienzos de octubre dejaron un balance de 1.200 muertos y casi 240 rehenes, y fue duramente respondida por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que lanzaron una cruenta campaña militar contra la milicia palestina en la Franja de Gaza que se cobra ya la vida de más de 20.000 personas.