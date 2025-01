Lapid critica que los palestinos puedan volver al norte de Gaza antes que los israelíes a la frontera

Archivo - Yair Lapid. - Europa Press/Contacto/Eyal Warshavsky - Archivo

Insta al Gobierno a negociar con la Autoridad Palestina para evitar la influencia de Hamás en Gaza

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Yair Lapid, una de las figuras de la oposición en Israel, ha reprochado al primer ministro Benjamin Netantahu que haya permitido antes el regreso de cientos de miles de palestinos al norte de la Franja de Gaza, como parte del acuerdo de alto el fuego con Hamás, que el de los propios residentes de la frontera israelí.

"El hecho de que los residentes de Gaza estén regresando a sus hogares antes de que todos los de la zona fronteriza de Gaza lo hayan hecho es una prueba desgarradora de que este Gobierno no puede dirigir el país", ha valorado en X.

El Ejército israelí ha afirmado que son unas decenas de miles las personas que han regresado a Gaza desde que las tropas se retiraron en la víspera del corredor de Netzarim, muy por debajo de los 300.000 palestinos que ha cifrado Hamás.

Asimismo, Lapid ha defendido que con el regreso de palestinos al enclave "la guerra ha acabado" por lo que es necesario comenzar las negociaciones con los diferentes actores regionales, incluida la Autoridad Palestina, para evitar la influencia de Hamás en la Franja

"Si Israel no emprende un proceso diplomático importante, Hamás simplemente volverá a gobernar Gaza y perderemos una oportunidad histórica", ha dicho Lapid en una conferencia en Tel Aviv, según recoge 'The Times of Israel'.

No obstante, ha lamentado que con el actual Gobierno "eso no sucederá", ya que niega la posibilidad de que la Autoridad Palestina juegue cualquier papel en Gaza. Sin su desempeño, ha dicho, actores regionales como Egipto, Arabia Saudí o Jordania, no participarán en las negociaciones.

Además de los 47.350 muertos que ha dejado la ofensiva lanzada por Israel sobre la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de septiembre de 2023, cientos de miles de personas se han visto forzadas a dejar sus hogares y vivir en campamentos improvisados que han sido a su vez objetivo de los bombardeos.

Naciones Unidas ha constatado que cerca de dos tercios de todos los edificios de Gaza han sido destruidos o está gravemente dañados tras los bombardeos y operaciones del Ejército israelí, mientras que el 90 por ciento de los 2,1 millones de residentes del enclave han sido obligados a desplazarse.