Lapid tilda de "antisemita" el informe de la ONU que acusa a Israel de violar el Derecho Internacional

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Yair Lapid, ha calificado este viernes como "antisemita" el informe publicado por Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados que acusa a las autoridades israelíes de violar el Derecho Internacional y pide poner fin a la "ocupación permanente".

El informe se enmarca en la investigación independiente abierta para dilucidar si Israel cometió abusos de los Derechos Humanos en Cisjordania y la Franja de Gaza tras los once días de guerra abierta entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en mayo de 2021.

"Precisamente porque yo no era primer ministro cuando se llevó a cabo la operación 'Guardián de los Muros' me siento obligado a enfatizar que el informe de la ONU es parcial, falso y flagrantemente subjetivo", ha indicado Lapid en un mensaje de Twitter en el que ha hecho referencia al conflicto vivido en 2021. Así, ha aclarado que si bien "no todas las críticas contra Israel incurren en el antisemitismo, este informe sí ha sido escrito por antisemitas".

El documento, de 28 páginas, será presentado la próxima semana ante la Asamblea General de Naciones Unidas y acusa a Israel de violar el Derecho Internacional al hacerse con el control permanente de Cisjordania y anexionarse territorio sirio en los Altos del Golán y palestino en Jerusalén y Cisjordania.

"Las acciones israelíes constituyen de facto la anexión e incluye expropiar tierras y recursos naturales, establecer asentamientos y puestos de control y poner en marcha planes discriminatorios y restrictivos", recoge el texto, que acusa también a Israel de "extender leyes israelíes más allá de su territorio y en zonas de asentamientos".

Además, apunta a políticas discriminatorias contra ciudadanos árabes, al "robo de recursos naturales y a actos de violencia contra mujeres palestinas". "Al ignorar el Derecho Internacional al establecer o facilitar el establecimiento de asentamientos y transferir directa o indirectamente civiles israelíes hacia estas zonas, los distintos gobiernos israelíes han tratado de garantizar el control israelí permanente de Cisjordania", ha alertado Navi Pillay, que encabeza la comisión encargada de la pesquisa.

Israel se ha negado en reiteradas ocasiones a cooperar con dicha comisión y no ha facilitado la entrada a Israel de sus miembros.