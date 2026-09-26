Lavrov se reúne con el ministro de Exteriores alemán en Nueva York

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteroriores alemán, Johann Wadephul, se ha reunido este sábado en Nueva York con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, el primer encuentro de este nivel entre ambos países desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

Wadephul habría solicitado el encuentro con Lavrov aprovechando la presencia de ambos en Nueva York para asistir a la sesión anual de la Asamblea General de la ONU, según ha revelado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova.

"El responsable alemán solicitó una reunión con Sergei Lavrov", ha explicado Zajarova en un mensaje publicado en redes sociales.

La portavoz ha destacado las "decenas" de conversaciones mantenidas en la sede de la ONU en Nueva York. "Jefes de gobierno y ministros de países a los que Occidente etiqueta con desprecio como una "selva salvaje" -supuestamente debido a sus bajos niveles de democracia- han acudido a reunirse con Sergei Lavrov", ha apuntado.

"Y ahora, un representante del 'hermoso jardín', el funcionario alemán Wadephul, ha pedido reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. ¿Qué les parece? Su equipo exigió acceso restringido para los medios, la garantía de que no se formularían preguntas, la prohibición de grabar en audio las declaraciones iniciales y la restricción de publicar cualquier material. La democracia occidental del hermoso jardín", ha apuntado Zajarova.