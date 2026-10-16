Le Pen anticipa un giro político en las elecciones en España, Francia, Italia y Polonia

Archivo - La candidata a la Presidencia de Francia por el Rassemblement National, Marine Le Pen. - Baptiste Autissier / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia de Francia por el Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés), Marine Le Pen, ha asegurado que las elecciones previstas para el año 2027 en cuatro de los principales países de la Unión Europea --España, Francia, Italia y Polonia-- pueden cambiar de forma decisiva el rumbo comunitario y transformar el bloque en una "Europa de las naciones".

Durante una entrevista concedida a las televisiones CNews y Europe 1, la dirigente derechista ha recordado que cuatro de las cinco economías más grandes del club comunitario celebrarán comicios generales en 2027, incluyendo las elecciones generales anticipadas en España, previstas para el próximo 29 de noviembre.

"Estos cuatro grandes países pueden hacer cambiar la dirección que ha tenido Europa desde hace años y que nosotros cuestionamos formalmente", ha afirmado Le Pen, criticando el balance de las políticas europeas actuales y defendiendo por ello una reducción de la contribución financiera de Francia al presupuesto de la UE de unos 11.000 millones de euros.

En su crítica a las instituciones comunitarias, Le Pen ha denunciado que la Unión Europea se está atribuyendo competencias "que nadie le ha delegado", abarcando áreas como la diplomacia, la ayuda al desarrollo o la futura creación de un servicio de Inteligencia y un ejército europeo. "Vamos a empujarles a volver a sus competencias propias, entre ellas la PAC (Política Agrícola Común), que es evidente que debe preservarse", ha defendido.

Además, ha lamentado que Francia sea en la actualidad uno de los países "menos beneficiarios del mercado único" y no haya negociado rebajas en su aportación económica frente a otros Estados miembros.

Pese a este escenario, en el que su contribución neta "sigue aumentando", la líder conservadora ha descartado tajantemente la convocatoria de una consulta popular para abandonar el bloque comunitario: "No habrá referéndum sobre la salida de la Unión Europea", ha subrayado.

REFORMA ECONÓMICA Y CRÍTICAS A LAS MANIFESTACIONES ESTUDIANTILES

En el ámbito económico y fiscal doméstico, Le Pen ha defendido la viabilidad de su trayectoria presupuestaria, asegurando que su proyecto permitirá ahorrar 140.000 millones de euros mediante la eliminación de 83.500 puestos en la Administración Central y 90.000 en las entidades territoriales, respetando el personal sanitario. Asimismo, la candidata ha abogado por recortar impuestos de producción, reimponer un impuesto sobre la fortuna financiera y aplicar una "regla de oro" para embridar el déficit público, prometiendo además presentar en noviembre un plan de reforma de las pensiones centrado en adelantar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.

Hablando de jóvenes, Le Pen ha criticado duramente las manifestaciones que vienen sucediendo en diferentes puntos del país galo. "Lo que observo es que, desde hace casi 15 años, prácticamente todas las manifestaciones --salvo algunas excepciones notables, como la que reunió a 800.000 personas con motivo de la visita del Papa-- se ven infiltradas por vándalos profesionales", ha dicho la candidata.

Además, ha subrayado que "cualquier reivindicación social queda desacreditada por la intervención de estos individuos, que son extremadamente violentos" y ha justificado las intervenciones policiales explicando que "para preservar la libertad de manifestación, es necesario neutralizar, en lo que respecta a estas protestas, a quienes acuden a sembrar el caos, el desorden y la devastación".

Respecto a la política exterior y la guerra en Ucrania, Le Pen ha anunciado que, si llega al Palacio del Elíseo, congelará la ayuda financiera a Kiev a los seis meses de asumir la Presidencia al considerar que Francia "ya no tiene los medios" económicos para sostener una aportación de unos 6.000 millones de euros anuales, si bien ha matizado que mantendrá la asistencia militar y el envío de material.

Por otro lado, en materia de seguridad e inmigración, la aspirante ha reiterado su intención de limitar al máximo los flujos migratorios, así como de prohibir el velo islámico en la vía pública de forma progresiva.