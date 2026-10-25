Le Pen y Mélenchon ya copan la segunda vuelta presidencial en Francia, según un sondeo

Archivo - Jean-Luc Mélenchon y Marine Le Pen en carteles electorales en 2022 (archivo) - Julien Mattia / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ultraderechista Marine Le Pen y el candidato de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon ya son los candidatos que pasarían a una hipotética segunda vuelta en todos los escenarios en las elecciones presidenciales francesas previstas para abril y mayo del año próximo.

En concreto, la candidata de la Agrupación Nacional lidera con solidez la intención de voto con entre un 32 y un 33,5% de apoyo por el 17% que lograría Mélenchon, según el estudio de Ipsos-BVA-Cesi publicado este domingo por el diario 'Le Parisien'.

La encuesta sitúa por primera vez con seguridad a Mélenchon en la segunda vuelta en todos los escenarios, ya que en el anterior estudio, realizado entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, el candidato de La Francia Insumisa solo llegaba a segunda ronda si se presentaban Gabriel Attal y Édouard Philippe compitiendo por el voto de centro-derecha.

Ahora Philippe obtendría un 15% de votos como candidato de Horizontes, por delante del candidato del Partido Socialista Francés, Raphaël Glucksmann (13%) y de Attal (4%), quien competiría por el partido centrista Renacimiento del presidente Emmanuel Macron.

Glucksmann alcanzaría el 15,5% de los votos si Gabriel Attal se presentara solo. Es en ese mismo escenario Bruno Retailleau (Los Republicanos, derecha) lograría su mejor resultado (11,5%). El alcalde de Cannes, David Lisnard (ex de Los Republicanos), en una configuración con Bruno Retailleau y sin Gabriel Attal obtendría el 6,5%, por delante del líder de LR (5,5%).

En cuanto a las últimas protestas sociales y los disturbios posteriores, el 81% responsabiliza al Gobierno de la violencia del 17 de octubre, por delante de los grupos políticos radicales (79%), los partidos de izquierda (62%) y la Policía (52%). En cuanto a las reacciones, el 58% de los franceses dijo sentir ira ante lo ocurrido; el 37%, preocupación, y el 33% vergüenza.

Hasta el 80% de los encuestados consideran que Macon no ha tenido una actitud correcta durante la última semana. El 71% opina lo mismo de Mélenchon y solo el 43%, de Le Pen.

El estudio se basa en 1.500 entrevistas a personas censadas realizadas online entre el 21 y el 22 de octubre.