Le Pen promete un "renacimiento" para Francia en un acto de precampaña en Orleáns

Archivo - La líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA - Archivo

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata presidencial del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha prometido este domingo un "renacimiento" para Francia si gana las elecciones previstas para abril y mayo del año próximo.

Le Pen ha apelado al "renacimiento" de la nación, a una "recuperación" y un "resurgimiento" para el país, pero sin una "ruptura brutal". Ha defendido así que no busca "recrear la Francia del pasado", sino "construir la Francia del mañana", con un "estilo de vida francés" entre referencias históricas y en especial a la figura de Juana de Arco.

La candidata ha apelado reiteradamente a la unidad y a un "gobierno abierto y pluralista, (...) de unidad nacional", con Jordan Bardella como primer ministro. El programa político pasa por "restablecer el estado de derecho" y "tolerancia cero" en inmigración. En este último punto ha prometido una "doble frontera" europea y francesa y la "deportación automática y permanente".

En cuanto a las movilizaciones sociales de las últimas semanas, ha criticado la "violencia cada vez más grave e incomprensible". "Creemos en la absoluta necesidad de combatir todas las formas de violencia", ha señalado. Asimismo ha prometido "reconectar" con la "escucha", en contraste con el "menguante régimen macronista".

Ha prometido así una "remuneración justa por el trabajo" y la derogación de "la estúpida ley Hulot" que prohíbe la exploración de hidrocarburos en territorio francés a partir de 2040.

En política exterior y defensa, Le Pen ha planteado una Francia "comprometida con la paz y la armonía entre las naciones". "No vamos a enviar a nuestros jóvenes a morir en aventuras militares temerarias o irresponsables y mucho menos en guerras que no son las nuestras", ha advertido.

Sobre la propuesta de Macron de compartir la disuasión nuclear francesa con otros aliados europeos, Le Pen ha advertido de que "cualquier concesión" en lo que respecta al control de las armas nucleares sería "un acto de traición".

Antes de Le Pen ha tomado la palabra el presidente del partido, Jordan Bardella, quien prometió una "victoria" ante un auditorio entregado mientras un centenar de antifascistas protestaban fuera del recinto entre un amplio despliegue policial después de las 13.000 personas que se manifestaron en esa misma ciudad el sábado convocados por estudiantes, sindicatos y 'chalecos amarillos'.

"Pensaron que podían intimidaros. Pensaron que podían disuadiros de venir. Sois 8.500 personas reunidas aquí en Orleáns", ha destacado Bardella.

Justo en ese momento activistas de la Unión de Estudiantes Judíos de Francia (UEJF) han desplegado una pancarta en la que acusaban a Bardella de antisemitismo. Los jóvenes fueron expulsados y el partido ha anunciado que presentará una denuncia por "violencia grupal".