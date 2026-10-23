LeBron James sobre los ataques de Trump: "Debe ser un día con pocas noticias en la oficina"

Archivo - LeBron James durante el calentamiento previo a un partido de la NBA. - Javier Rojas / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador de los Philadelphia 76ers, LeBron James, ha respondido a las recientes críticas lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restando importancia a los reiterados ataques del mandatario, quien le había calificado de "desgracia total" por calentar mientras sonaba el himno nacional. "Debe ser un día con pocas noticias en la oficina", ha ironizado la estrella de la NBA.

Preguntado al término de su último encuentro contra los Cleveland Cavaliers --con victoria 'sixer' por 114 a 106-- por las insistentes referencias del dirigente republicano hacia su persona, James ha optado por esquivar la polémica con brevedad. "Sí, sí. Debe haber sido un día con pocas noticias en la oficina, ¿sabes? Un día lento de noticias en la oficina", ha despachado el baloncestista.

Las declaraciones de James llegan después de que Trump volviera a cargar contra él durante un mitin celebrado en el estado de Iowa, en el marco de la campaña para las inminentes elecciones legislativas --las 'midterms'-- que se celebrarán el próximo 3 de noviembre. "Y, ¿qué me dicen de LeBron James? ¿Habéis visto eso? Durante el himno nacional, está practicando su 'swing' de golf. Está practicando. Dije: '¿Qué demonios es eso?'. Es una especie de gran escándalo. ¿De qué va todo esto? No lo entiendo", ha dicho el mandatario ante sus seguidores.

La controversia se originó días atrás a raíz de la difusión de unas imágenes previas al partido inaugural de los 76ers frente a los New York Knicks (que se saldó con victoria del nuevo equipo de LeBron por 106 a 100). En la grabación se aprecia al resto de jugadores formados en línea con corrección, mientras que James aparece ensayando movimientos de golf y simulando tiros a canasta durante la interpretación del 'The Star-Spangled Banner'.

Tras hacerse viral el vídeo, Trump estalló en su red, Truth Social, calificando al jugador de "desgracia total" por no mostrar respeto por su país y exigiendo que pidiera perdón "a todos esos grandes guerreros y héroes americanos que murieron por la bandera estadounidense".