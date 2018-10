Leopoldo López lanza un blog para contar su experiencia en prisión

Publicado 23/11/2015 17:50:23 CET

CARACAS, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder opositor venezolano Leopoldo López ha lanzado este lunes un blog para contar su experiencia en la cárcel militar de Ramo Verde, cerca de Caracas, donde está recluido desde el 18 de febrero de 2014 como autor intelectual de las revueltas antigubernamentales de ese año.

Voluntad Popular, el partido político que lidera, ha explicado que en 'el diario de Leopoldo López' se publicarán los escritos, discursos y notas "hechos en la adversidad" y que "una y otra vez han sido confiscadas por la dictadura de Nicolás Maduro".

"Leopoldo López escribe estas notas durante los pocos momentos en que contaba con papel y lápiz. Hoy ya no cuenta ni con ese derecho de escribir y recibir correspondencia. Sin embargo, muchos de estos escritos han podido sortear las alambradas y las púas de la injusticia roja y hoy son presentadas a ustedes por deseo de su autor", ha indicado.

López ha publicado este lunes su primer escrito, 'El día que llegué a Ramo Verde', en el que relata sus vivencias del 18 de febrero de 2014, cuando se entregó a las autoridades venezolanas en una marcha multitudinaria hacia la sede de la Fiscalía, en Caracas, después de pasar una semana escondido.

"Ese día me había despertado a las 3.00 de la mañana. A las 4.00 salí escondido en la maleta de un carro desde mi sitio de clandestinidad, pasé 45 minutos hasta llegar a Caracas. Durante esos 45 minutos que parecieron horas, no dejé de pensar en las víctimas del secuestro que son sometidas y trasladadas de esa forma", ha contado.

Mi presentación la tenía planeada para las 11.00, en medio de una concentración convocada por ese motivo (...) Logré llegar a la concentración en moto. Fueron minutos tensos, tuve que pasar por un punto de control y pude hacerlo porque no me quité el casco integral. Al llegar hasta donde estaba la multitud sabía que ya no me podrían detener", ha continuado.

López consiguió llegar hasta la estatua de José Martí erigida en la Plaza Brión de Caracas en medio de miles de personas vestidas de blanco --tal y como había pedido la oposición "en alusión a la paz"-- y desde allí explicó que se sometía "al régimen" porque "no había cometido ningún delito" e irse de Venezuela "no era una opción".

"Quise también asegurarme de que la situación no se desbordara en razón de mi decisión: 'Les ruego que cuando pase el cordón de la guardia nacional se mantengan en paz. No quiero violencia (...) Les pido que no perdamos la fe'", ha recalcado.

López relata que cuando se entregó a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) "insistieron en que se pusiera un casco y un chaleco antibalas, quizás buscando reforzar la especie, generada por el Gobierno, de que habría un atentado en su contra o para presentarle como un criminal". "Obviamente tenía que negarme a hacerlo", ha esgrimido.

El ex alcalde de Chacao ha subrayado que, debido a la gran afluencia de gente, tardaron unas tres horas en sacarle de la Plaza Brión y con helicópteros, en los que le condujeron al Fuerte Tiuna y desde allí, en una caravana de vehículos con el presidente de la Asamblea General, Diosdado Cabello, al volante al Palacio de Justicia.

"Al llegar tuvimos que esperar pues no estaban listas las actas ni los papeles relacionados con mi caso. No podían estarlo, todo es forjado e inventado. Esperamos y, a las dos horas, tuvimos la audiencia donde la jueza me dictó medida privativa de libertad en la cárcel militar de Ramo Verde. La audiencia no concluyó y se pautó continuarla al día siguiente", ha señalado.

PRIMERA NOCHE EN RAMO VERDE

El siguiente destino era Ramo Verde. "Llegamos a mi celda, me entregaron una sábana, un jabón, pasta de dientes y un cepillo. Se cerró la puerta (...) El ruido lo percibí con un eco hondo que subió las escaleras anunciándome, o recordándome, que era una cárcel. Es el ruido más característico de este lugar, un sello de sonido que dice: 'Estás preso'", ha dicho.

"La primera noche en la cárcel es quizás la más larga. Es un punto de transición, de cierre de una etapa y el comienzo de otra. Esas largas primeras horas, echado en la cama, viendo el techo, recordaba todo lo que había pasado desde el 12 de febrero: la clandestinidad, los allanamientos, la persecución y la presentación ante la justicia injusta", ha señalado.

"Pude asimilar entonces los eventos de ese 18 de febrero que comenzó en la maleta de un carro, la gente, los tribunales, un vuelo en helicóptero, la llegada a este sitio y el cierre de la reja con ese sonido. Desde ese día, aún 18 de febrero, hasta el 23 de septiembre, siete meses, estuve encerrado en la celda, en aislamiento, con solo una hora al día de patio", ha denunciado.

AUDIENCIA JUDICIAL

A la mañana siguiente la audiencia judicial, que debía celebrarse en el Palacio de Justicia, se trasladó a "un tribunal móvil", un autobús que estacionaron a las puertas de la prisión para cumplir con la formalidad de ser juzgado fuera de un penal militar". "Duró doce horas y al final, luego de escuchar los absurdos alegatos de la Fiscalía, como ya estaba decidido por Maduro y su Gobierno, me dejaron preso", ha lamentado.

López ha recordado la actuación de los fiscales en este primer careo, especialmente la de Franklin Nieves, que una vez exiliado a Estados Unidos ha denunciado que el juicio contra el líder opositor estaba basado en pruebas falsas.

"Al final, Franklin Nieves se acercó y me dijo: 'Lo siento mucho'. Me ofreció un chocolate y unos caramelos de menta. Los recibí y me dije, este hombre sabe que lo que está haciendo está mal, pero es prisionero del sistema, de la dictadura, tanto como lo puedo ser yo. Ya vendrá el tiempo de la liberación, para él, para los militares y para todos los venezolanos", ha indicado.