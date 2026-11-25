Archivo - Andris Kulbergs, el primer ministro de Letonia. - Nicolas Maeterlinck / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Letonia, Andris Kulbergs, ha valorado este miércoles como un "error" la decisión del Gobierno estonio de cerrar durante los próximos seis meses el tráfico rodado en la frontera con Rusia, en respuesta a la supuesta campaña de guerra híbrida que Moscú ha venido lanzando contra el pequeño país.

Kulbergs ha sugerido que dicha decisión vendría a estar motivada por las elecciones parlamentarias que se celebran en marzo del año siguiente y carece de sentido si no se consensúa con el resto de países bálticos. "No podemos tomar medidas precipitadas", ha dicho el primer ministro letón en una entrevista para TV3.

Esa idea de trabajar de manera conjunta antes de tomar ninguna decisión que pueda afectar a la región atañe también a la propuesta de bloquear el tránsito del grano ruso y bielorruso a través de sus territorios, como ya ha hecho Estonia, para evitar que se lucren con estos productos supuestamente sustraídos a Ucrania.

Kulbergs ha explicado que emocionalmente se podría tomar una decisión rápida y prohibir estos transportes a través del país, pero cree "irresponsable" dar ese paso tanto para Letonia como para Ucrania.

"No queremos cereales rusos, pero si la decisión se toma con prisas, Ucrania se dará cuenta automáticamente de que Letonia no puede ayudarla", ha señalado.

En Lituania se han puesto en marcha mayores controles sobre el origen de estas cargas, que recaen sobre las empresas exportadoras, incluyendo el bloqueo de los envíos en puertos del país hasta que se confirmen las comprobaciones.

Letonia ya trabaja en una medida similar después de que ya presentara sin éxito en la Unión Europea una serie de iniciativas para prohibir la circulación de este grano por todos los países miembro, con el respaldo de sus vecinos bálticos.

A partir del 1 de diciembre, y durante seis meses, las fronteras de Estonia con Rusia permanecerán cerradas, en respuesta a los actos de sabotaje y operaciones híbridas que Moscú, supuestamente lanza sobre su pequeño vecino.

El detonante de esta decisión se produjo después de unos incidentes violentos ocurridos hace un par de semana en unas instalaciones del fabricante de drones Threod Systems, en Viimsi, que atribuyen a los servicios rusos de Inteligencia.

Un grupo de personas asaltó las instalaciones, rompiendo algunas ventanas y vertiendo líquido inflamable en el edificio con el objetivo de provocar un incendio. Al menos ocho personas fueron detenidas.

La propia presidenta de Estonia, Ulle Madise, cuestionó la medida y advirtió de las graves consecuencias que puede tener el tomar decisiones en caliente.