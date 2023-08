Líbano quiere prohibir 'Barbie' por ir en contra de "los valores morales y religiosos"

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Líbano ha iniciado los trámites para prohibir la emisión en cines de la película 'Barbie' por considerarla contraria a "los valores morales y religiosos" del país, después de que medios vinculados al partido-milicia Hezbolá ya hubiesen denunciado en los últimos días que la cinta dirigida por Greta Gerwig promueve el feminismo "extremo" y la homosexualidad.

El ministro de Cultura, Mohamad Mortada, ha solicitado ya a la institución encargada de este tipo de censura, Seguridad General, que tome medidas, lo que previsiblemente se traducirá en la cancelación de un estreno que estaba previsto para el 31 de agosto. Quiere que adopte "todas las medidas necesarias para prohibir la película en Líbano".

Mortada alega en un comunicado que 'Barbie' "alienta la perversión y la transformación de los sexos", en la medida en que "llama al rechazo de la tutela patriarcal" y "ridiculiza el papel de las madres", según el periódico 'L'Orient le Jour'. "Contraviene los valores morales, religiosos y familiares que protegen la sociedad libanesa", añade, temeroso de los efectos que pudiera tener la proyección de la cinta, "especialmente en los niños".

El primer ministro saliente de Líbano, Nayib Mikati, reunió de hecho el martes a sus ministros para apelar a los altos cargos e instituciones a trabajar en favor de la "identidad nacional", con alusiones expresas a cuestiones de índole ética y moral y a la familia. De hecho, no es la primera vez que el país censura contenido audiovisual percibido como contrario a sus valores, como ya ocurrió con las películas 'Lightyear' y 'Spiderman: Across the Spider-Verse'.