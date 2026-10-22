Liberadas una austriaca y una suiza secuestradas en 2025 en Níger

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de nacionalidad austriaca y suiza secuestradas en Níger en enero y abril de 2025, respectivamente, han sido liberadas y trasladadas a la ciudad libia de Benghazi (noroeste) de cara a embarcar en vuelos para regresar a sus países de origen, según han confirmado las autoridades de Suiza y Austria.

"La ciudadana suiza secuestrada en Níger el 13 de abril de 2025 ha sido liberada", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores suizo, Pierre-Alain Eltschinger, en declaraciones a Europa Press, antes de agregar que ha sido recibida por personal suizo en Benghazi, donde ha recibido además "atención médica".

"Se encuentra bien, dadas las circunstancias, y está ya en camino de vuelta a Suiza", ha manifestado, después de las informaciones sobre el traslado de la mujer, identificada como Claudia Abbt, a Benghazi tras su liberación por parte de sus captores.

En este sentido, el titular de la cartera, Ignazio Cassis, ha mostrado su "alivio" tras la liberación de la mujer "tras más de año y medio" de cautiverio. "Me gustaría dar las gracias a todas las partes involucradas, en Suiza y en el extranjero, que trabajaron incansablemente para lograr su liberación", ha manifestado.

El portavoz de la cartera ha reseñado que el ministerio creó una unidad de crisis tras el secuestro en el país africano, un equipo integrado por miembros de la Policía, los servicios de Inteligencia y otras agencias federales y autoridades cantonales. "El Ministerio de Exteriores expresa su gratitud a todos los socios nacionales e internacionales por su excelente cooperación en el caso", ha zanjado.

Por su parte, un portavoz el Ministerio de Exteriores austriaco ha confirmado a Europa Press que también ha sido liberada Eva Gretzmacher, secuestrada en enero de 2025 en el país africano. Así, ha resaltado que la mujer ha sido recibida por un equipo de respuesta ante crisis de Austria.

"Estamos todos profundamente aliviados por el hecho de que Eva G. esté finalmente libre tras más de 21 meses", ha dicho la titular de la cartera austriaca, Beate Meinl-Reisinger. "Ha sido un periodo extremadamente difícil para ella y su familia", ha manifestado, antes de dar las gracias a "todos los que ayudaron a lograr su liberación" y ensalzar el trabajo "incansable" de los diplomáticos de Austria.

"La seguridad de los ciudadanos austriacos es nuestra mayor prioridad. Hoy es un día muy especial y emotivo para todos nosotros", ha dicho Meinl-Reisinger. "Nuestros esfuerzos diplomáticos sostenidos han conducido a su liberación. Durante muchos meses, trabajamos de manera estrecha y discreta con nuestros socios regionales, europeos e internacionales para lograr su puesta en libertad. Hoy, esos esfuerzos conjuntos han dado finalmente sus frutos", ha destacado.

La cartera ha remarcado que la seguridad de la víctima fue "la principal prioridad" de Viena desde que salió a la luz su secuestro, incluida la creación de un equipo de crisis integrado por representantes de los ministerios de Defensa e Interior.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores austriaco ya indicó en septiembre que había "noticias alentadoras" en torno al caso y agregó que el "complejo y altamente sensible" proceso de liberación y entrega "aún no ha concluido con éxito". Por su parte, Berna dijo que estaba "fuertemente movilizado" ante las informaciones sobre la liberación de la rehén, si bien hizo hincapié en que las labores de verificación "están en marcha", sin que hubiera más detalles sobre su situación desde hace más de un mes.

Abbt, de 67 años y nacida en Líbano, fue raptada en la ciudad de Agadez después del secuestro en enero de ese año de Gretzmacher, de 75 años. Ambos incidentes fueron responsabilidad del grupo yihadista Estado Islámico en el Sahel, que reivindicó la autoría de estas acciones posteriormente habrían reclamado el pago de rescates.

Níger, encabezado por una junta militar desde el golpe de Estado de julio de 2023, hace frente --al igual que otros países del Sahel como Burkina Faso y Malí-- a un aumento de los ataques por parte de las ramas de Al Qaeda y Estado Islámico en la región, una situación que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados durante la última década.