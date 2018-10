Liberia inicia una investigación sobre una organización benéfica de EEUU tras acusaciones de violación

Publicado 20/10/2018 7:52:59 CET

MONROVIA, 20 Oct. (Reuters/EP) -

El Gobierno de Liberia ha iniciado una investigación sobre la organización benéfica estadounidense More Than Me (MTM) tras las denuncias de que un miembro del personal violó a varios niñas bajo su cuidado, según han informado este viernes ministros del Gobierno.

La semana pasada, la página web estadounidense ProPublica detalló las acusaciones de que, antes de 2014, el cofundador liberiano de la organización benéfica, Macintosh Johnson, asaltó sexualmente a al menos 10 niñas durante varios años, incluso en propiedad de MTM. El informe ha provocado indignación entre los liberianos.

Johnson fue detenido en 2014 y murió de SIDA dos años después en prisión mientras esperaba un nuevo juicio por una presunta violación.

La ministra de Género, Infancia y Protección Social, Williametta Saydee Tarr, ha asegurado este viernes que se ha establecido un comité liberiano que representa a los ministros de Género, Justicia, Educación, Salud, Juventud, Trabajo y Finanzas para investigar el asunto.

Tarr ha recalcado que el comité solicitaría los registros telefónicos liberianos y estadounidenses de Katie Meyler, una estadounidense que fundó MTM en 2008 con el objetivo de proteger a las niñas vulnerables de la explotación sexual.