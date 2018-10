El líder de la AfD Alex Gauland rechaza el proyecto ultraderechista unitario de Steve Bannon

Publicado 12/08/2018 4:36:46 CET

BERLÍN, 12 Ago. (Reuters/EP) -

Uno de los líderes del partido ultraderechista alemán Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán), ha hecho una serie de declaraciones este sábado que echarían por tierra los planes Steve Bannon, antiguo líder de campaña del presidente estadounidense, quien esperaba poder formar una alianza populista a gran escala para acabar con la influencia de la Unión Europea.

"No estamos en Estados Unidos", ha apuntado Alexander Gauland este sábado, uno de los dos líderes del partido antimigratorio, en una entrevista con un periódico de la corporación mediática Funke Mediengruppe.

"Los intereses de los partidos 'anti-establishment' en Europa son bastante divergentes", ha señalado, en referencia a la propuesta de Bannon, que ya ha sido rechazada por otras formaciones europeas de extrema derecha.

El antiguo jefe de campaña de Trump anunció el mes pasado que había creado un movimiento político basado en Bruselas denominado como "El Movimiento", con el objetivo de reunir a todos los votantes nacionalistas y populistas de cara a las elecciones al Parlamento Europeo el próximo mes de mayo y así poder minar y paralizar al bloque.

Gauland, no obstante, ha apuntado que mientras que su compañera de liderazgo, Alice Weidel, sí había accedido a reunirse en una ocasión con Bannon, él no ve nignuna posibilidad de cooperar con el político americano. " El señor Bannon no va a tener ningún éxito con una alianza de cara a las elecciones europeas", ha afirmado.

El líder de la AfD ha asegurado que su partido sólo mantiene una relación estrecha con el Partido de la Libertad de Austria. La antigua líder de la AfD, Faruke Petry, siempre había querido trabajar con el Frente Nacional francés, pero sin éxito.

Raheem Kassam, portavoz para 'El Movimiento', ha respondido a los comentarios de Gauland. "El Movimiento es una casa para las ideas, no una organización que quiera tener algo que ver con la política nacional de AfD o sus campañas electorales en Alemania. Estamos muy satisfechos de que algunos de los líderes de la formación hayan entendido el proyecto y se mantengan en contacto con nosotros cada día. Tenemos muchas ganas de trabajar con aquellos que quieran hacerlo con nosotros para luchar por causas en las que todos creemos", ha apuntado.