Un líder de la comunidad indígena Wet'suwet'en declara su apoyo a la construcción del polémico gaseoducto en Canadá

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Herb Naziel, uno de los jefes de la comunidad indígena Wet'suwet'en, se ha convertido este lunes en el primer líder indígena en declarar su apoyo a la construcción del polémico gaseoducto en la provincia de Columbia Británica, un proyecto que ha provocado numerosas protestas y bloqueos de vías y carreteras de todo Canadá.

El jefe indio, conocido como 'Samooh', ha roto así la unanimidad alcanzada junto a otros ocho líderes respecto al plan de construcción del gaseoducto, valorado en 6.600 millones de dólares, y ha destacado que el proyecto mejorará la calidad de vida de los pueblos indígenas en el norte de la provincia, que se encuentra en el oeste del país.

'Samooh', que había adquirido una postura neutral al principio, ha expresado que siente ahora la necesidad de transmitir públicamente su apoyo al proyecto aunque ponga la postura de los indígenas en peligro.

Los miembros de la comunidad Wet'suwet'en le habían pedido que no se involucrara en la disputa, por lo que "se ha mantenido al margen por el momento", tal y como ha explicado. "No quiero reventar esto, pero no está bien que la gente tenga que detener sus negocios", ha afirmado.

Así, ha señalado que está decepcionado por el hecho de que dos mujeres de la comunidad que apoyaban la construcción del gaseoducto hayan sido expulsadas durante las últimas cuatro semanas. "No me da miedo que me echen. Me gustaría verlos intentarlo", ha manifestado.

Activistas, defensores del medio ambiente y miembros de la comunidad Wet'suwet'en, entre otros, llevan más de un mes protestando contra la construcción del gaseoducto de 600 kilómetros por parte de la empresa TC Energy, que atravesaría sus tierras.

La compañía, por su parte, ha rechazado la posibilidad de trazar una ruta alternativa para el gaseoducto y ha insistido en que llevará a cabo su plan inicial.