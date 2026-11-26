Archivo - El líder de Hezbolá, Naim Qassem. - -/Iranian Presidency/dpa - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del partido-milicia libanés Hezbolá, Naim Qasem, ha cargado contra el presidente de Líbano, Joseph Aoun, por, a su juicio, comparar los ataques de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo con la "resistencia libanesa", término que usa para referirse a la actividad armadas de la milicia.

"El presidente equiparó la brutal, salvaje y despiadada agresión israelí-estadounidense con la honorable, noble, popular y patriótica resistencia libanesa. Equiparó al ocupante que ataca, destruye, mata y trabaja para perpetrar un genocidio con su propio pueblo, que sufre, resiste y ha realizado enormes sacrificios".

En este sentido, ha cargado contra Aoun al poner en duda que esté de lado del pueblo libanés. "Incluso si ese pueblo ha cometido errores, debería apoyarlo, tratando de impedir la hostilidad entre los propios ciudadanos y entre el pueblo y el Gobierno, en lugar de centrarse en eliminar la hostilidad con el enemigo israelí y adoptar medidas que conduzcan a divisiones internas", ha lamentado en un discurso recogido por el medio Al Manar.

En la misma línea, el dirigente de Hezbolá ha vuelto a arremeter contra el presidente por el acuerdo firmado con Israel en junio, que plantea una retirada parcial de las fuerzas israelíes del sur del país condicionada al desarme de la milicia libanesa, que no fue parte del pacto.

"Cuando la palabra 'independencia' se convierte en objeto de un debate tan intenso entre amplios sectores de la sociedad libanesa, significa que está fuera de lugar", ha indicado, incidiendo en que Aoun no debe escorarse hacia Estados Unidos, país al que acusa de apoyar "al enemigo con todos sus recursos".

INACCIÓN ANTE LA OCUPACIÓN DE ISRAEL

De esta forma ha subrayado que el "único problema" del país es la "ocupación y agresión" de Israel en territorio libanés ante la que "el Estado y el Ejército son incapaces de cumplir con sus obligaciones de enfrentarse", debido a la falta de recursos "suficientes y necesarios".

En ese sentido, Qasem ha reivindicado que Hezbolá "cubre un enorme vacío". "Está desempeñando una función de la que el Estado era el principal responsable, pero, ante sus deficiencias e incapacidad, la resistencia ha asumido esa tarea", ha indicado.

Por todo ello ha cargado contra lo que considera campañas de "difamación" contra el grupo insurgente para desviar la atención respecto a las responsabilidades de las autoridades de Beirut. "Resulta incomprensible que las principales fuerzas políticas del país lleven a cabo acciones que sirven al proyecto israelí, que ha fracasado en la consecución de sus objetivos", ha señalado para recalcar que enfrentarse al enemigo israelí "no es un eslogan" sino que requiere de medidas concretas.

Así, ha denunciado "las concesiones gratuitas y la capitulación" como el "sello distintivo de esta época", apuntando al acuerdo con Israel insistiendo que le despojó a Líbano "de todo" y concedió a Israel "todo lo que quería e incluso más".