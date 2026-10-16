Los líderes de la UE lamentan las sanciones de EEUU al TPI y avisan con "medidas" para proteger al tribunal

Los líderes de la UE durante un Consejo Europeo - FREDERIC SIERAKOWSKI

BRUSELAS 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de la Unión Europea han lamentado "profundamente" el anuncio de Estados Unidos de imponer sanciones contra el Tribunal Penal Internacional (TPI), y han instado a Washington a "dar marcha atrás" a sus medidas, al tiempo que han pedido a la Comisión Europea que adopte iniciativas para proteger al tribunal y a las empresas europeas que le prestan servicios frente al impacto de las sanciones estadounidenses.

Así consta en las conclusiones adoptadas este viernes por los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete durante el Consejo Europeo celebrado en Bruselas, en las que han reiterado su apoyo al TPI y han reafirmado la disposición del bloque comunitario a adoptar "todas las medidas necesarias" para garantizar su funcionamiento frente a las sanciones de la Administración de Donald Trump.

En concreto, los líderes europeos han tomado nota de la decisión de Estados Unidos de aplazar la entrada en vigor de las sanciones y de su disposición a abordar sus preocupaciones con los Estados parte del Estatuto de Roma, tratado fundacional del tribunal.

A juicio de los Veintisiete, esta decisión abre "un espacio para la diplomacia" con el objetivo de lograr la pronta retirada de las medidas estadounidenses y evitar nuevas sanciones que puedan socavar la "independencia e integridad" de la corte.

ABREN LA PUERTA AL ESTATUTO DE BLOQUEO

En este contexto, el Consejo Europeo ha reafirmado el apoyo de la UE a las instituciones encargadas de defender el Derecho Internacional, y ha subrayado la necesidad de proteger de manera efectiva a los tribunales internacionales y a sus funcionarios frente a cualquier amenaza o sanción.

Asimismo, los líderes han destacado la importancia de garantizar que el TPI pueda seguir accediendo sin obstáculos a servicios financieros, así como de asegurar que los operadores europeos puedan continuar prestando sus servicios al tribunal pese a las restricciones impuestas por Washington.

Para ello, los líderes han solicitado a la Comisión Europea que impulse "todas las iniciativas pertinentes" destinadas a proteger a la corte y mitigar el impacto de las sanciones, especialmente sobre las empresas de la UE que mantienen relaciones comerciales o prestan servicios al tribunal.

Aunque las conclusiones no mencionan expresamente el Estatuto de Bloqueo de la UE, un instrumento destinado a proteger a los operadores europeos frente a la aplicación extraterritorial de determinadas sanciones de terceros países, los Veintisiete han dejado abierta la posibilidad de adoptar nuevas medidas para garantizar la continuidad de los servicios al TPI.

"El Consejo Europeo reafirma la disposición de la UE a adoptar todas las medidas necesarias. Asimismo, solicita a la Comisión Europea que emprenda todas las iniciativas pertinentes que contribuyan a proteger al tribunal y a mitigar el impacto de las sanciones", se lee en el texto.