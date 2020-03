Llega a Nueva York el buque hospital 'USNS Comfort'

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El buque hospital de la Marina estadounidense 'USNS Comfot' ha llegado en la mañana de este lunes a Nueva York para colaborar en la lucha contra el coronavirus. El estado de Nueva York es uno de los más afectados por la nueva enfermedad y solo la ciudad de Nueva York cuenta 776 muertos.

El mastodóntico buque ha pasado junto a la emblemática Estatua de la Libertad acompañado por varias embarcaciones y helicópteros y ante la atenta mirada de unas pocas decenas de testigos que estaban en el lugar respetando las regulaciones de distanciamiento social.

We will fight every way we can to save every life we can.



Thank you, USNS Comfort. Welcome to New York. pic.twitter.com/ppGrJ0rGE5