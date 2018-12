Londres subraya que no suspenderá el Brexit pese al dictamen del Abogado General del TUE

Publicado 04/12/2018 13:58:57 CET

LONDRES, 4 Dic. (Reuters/EP) -

El Gobierno británico ha recalcado que no suspenderá el proceso de salida de Reino Unido de la UE, a pesar de que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) Manuel Campos Sánchez-Bordona ha dictaminado este martes que puede hacerlo de forma "unilateral", sin contar con el visto bueno de los Veintisiete.

Un portavoz de la primera ministra británica, Theresa May, ha aclarado que Londres no dará marcha atrás en ningún caso, si bien ha recordado que la opinión del abogado general del TUE no es definitiva y que será necesario esperar a lo que resuelva la corte.

En sus conclusiones, Sánchez-Bordona propone al Tribunal con sede en Luxemburgo que declare que el artículo 50 del Tratado de la UE --la cláusula con la que se activó el proceso de divorcio-- "admite la revocación unilateral" de la notificación que presentó Londres y que puso en marcha la cuenta atrás por la que Reino Unido quedará automáticamente fuera del bloque el 29 de marzo de 2019.

Además precisa que la posibilidad de revocarlo persiste "hasta el momento en el que se concluya" el Tratado de Retirada, que ya han negociado Londres y Bruselas, pero que está aún pendiente de la ratificación por los Parlamentos británico y europeo.

La Comisión Europea, por su parte, ha optado por no hacer comentarios sobre el dictamen del Abogado General del TUE ni sobre sus posibles consecuencias, porque, ha dicho un portavoz, se trata por el momento de una opinión y Bruselas sólo se pronuncia sobre sentencias definitivas.

En la misma línea se ha pronunciado el comisario de Presupuestos, el alemán Günter Oettinger, quien al ser preguntado en una rueda de prensa ha dicho que sigue trabajando y pensando en los futuros presupuestos europeos con el principio de que Reino Unido "se irá en marzo de 2019".