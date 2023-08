López Obrador advierte del posible regreso de "los corruptos" a las instituciones mexicanas

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha alertado este viernes a la población de que "los corruptos" y los que "saquearon" el país están ahora tratando de volver a las instituciones del país norteamericano en las próximas elecciones.

"Estoy advirtiendo de qué quieren lo corruptos, los que saquearon a México, (quieren) regresar a hacer lo mismo. No somos iguales, y tenemos la obligación de advertirle a la gente. Si ve que alguien se va a meter a un domicilio a robar, pues lo tiene que denunciar", ha dicho.

Tras estas declaraciones, el mandatario ha sido cuestionado sobre si no considera que podría estar infringiendo la Constitución al influir en el proceso electoral, a lo que López Obrador ha respondido que él no está pidiendo el voto por nadie, según recoge el diario local 'El Universal'.

"No estoy llamando a votar por nadie (...) No estoy influyendo, estoy hablando nada más de una realidad: que existe un bloque conservador que está en contra de la transfiguración del país y esto lo he dicho desde siempre, que es un bloque conservador muy corrupto", ha señalado.