López Obrador asegura que México cumple con sus obligaciones migratorias "sin violar los Derechos Humanos"

Publicado 31/05/2019 6:34:35 CET

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado este jueves en una carta enviada a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que México cumple con sus obligaciones migratorias "sin violar los Derechos Humanos", después de que el mandatario anunciara que impondrá aranceles sobre las importaciones mexicanas hasta que dejen de entrar migrantes ilegales a Estados Unidos.

"Usted sabe también que nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de evitar, en la medida de lo posible y sin violentar los derechos humanos, el paso por nuestro país", ha indicado López Obrador en su carta dirigida a Trump.

López Obrador ha propuesto al mandatario estadounidense que representantes de su Gobierno se reúnan con los mexicanos encabezados por el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, que viajarán este viernes a Washington para "llegar a un acuerdo en beneficio de las dos naciones".

"Le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato sino que actúo por principios", ha recalcado.

El presidente mexicano también ha recordado al magnate neoyorquino "los mexicanos no tendrán necesidad de acudir a Estados Unidos y que la migración será opcional, no forzosa".

"Estamos combatiendo la corrupción, el principal problema de México ¡como nunca! Y, de esta manera, nuestro país se convertirá en una potencia con dimensión social. Nuestros paisanos podrán trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas", ha aseverado.

Trump ha anunciado este jueves que impondrá aranceles del 5 por ciento sobre las importaciones que llegan al país desde México hasta que dejen de entrar migrantes ilegales a Estados Unidos.

"El 10 de junio Estados Unidos impondrá tarifas del 5 por ciento a todos los bienes que entrar en nuestro país desde México, hasta que dejen de entrar desde México migrantes ilegales", ha señalado el mandatario a través de su cuenta en la red social Twitter.

El presidente de Estados Unidos ha detallado que los aranceles aumentarán el 1 de julio a un 10 por ciento, a un 15 por ciento el 1 de agosto, a un 20 por ciento el 1 de septiembre y el 1 de octubre a un 25 por ciento.

Por su parte, el viceministro mexicano de Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, ha calificado la medida como "muy extrema" y ha recalcado que podría llevar a una guerra comercial entre ambos países, según ha recogido la agencia de noticias Reuters.

Además, Seade ha advertido de que México responderá "de forma enérgica" a las medidas de Estados Unidos en caso de que las aplique y ha indicado que el anuncio del mandatario estadounidense ha sido como una "ducha helada" a las buenas relaciones entre ambos países.

"No es un secreto que el presidente Trump es muy activo en Twitter. Publica muchos tuits sobre cosas que luego abandona. Habla de otras cosas que luego mueren ahí y solo algunas toman efecto", ha añadido.