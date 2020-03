López Obrador pide a los senadores del PAN que aprueben la reforma constitucional en favor de becas y pensiones

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. - -/El Universal via ZUMA Wire/dpa

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido este jueves a los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) que cambien su decisión inicial y aprueben finalmente la reforma del artículo 4 de la Carta Magna que eleva a rango constitucional becas y pensiones.

López Obrador ha hecho un llamamiento al partido conservador para "que no hagan lo mismo que sus colegas diputados", en referencia a los 46 diputados del PAN que optaron por votar en contra de la reforma del Gobierno.

"Hago un llamado a los senadores del PAN a que rectifiquen (...) viene el Senado y pueden tomar otra postura, a lo mejor no lo analizaron bien, no lo pensaron y no tuvieron la información", ha manifestado el presidente mexicano durante su comparecencia diaria ante los medios.

Las palabras de conciliación del mandatario se producen un día después de que hiciera públicos los votos en contra de los diputados del PAN, así como de un miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

"Ofrezco disculpa, pero esto ayuda a aclarar las cosas, de qué lado están los conservadores y dónde están los liberales. Quería que lo supiera la gente; a lo mejor ahora en el Senado cambian de parecer", expresó el miércoles ante la prensa.

"Imagínense oponerse a la pensión de los adultos mayores, a la pensión de niños con discapacidad, oponerse a que quien no tiene seguridad social tenga medicamentos gratuitos, oponerse a que se le den becas a estudiantes con familias pobres", expresó.

REFORMA DEL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN

La reforma del artículo 4 de la Constitución fue aprobada el miércoles por el pleno del Congreso de los Diputados con los votos a favor de la coalición gobernante MORENA, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido del Trabajo, del Movimiento Ciudadano del Partido Encuentro Social (PES), del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como de siete integrantes del PRD.

En ella se busca elevar a categoría constitucional el derecho a beca y a las pensiones, así como garantizar el acceso universal a los servicios médicos a través del Sistema de Salud para el Bienestar.

El presidente de México ha detallado que para 2020 se destinarán más de 18.200 millones de euros (447.834 millones de pesos) para los programas de becas y pensiones.

De esa cantidad, más de 5.250 millones de euros (129.350 millones de pesos) irán a parar a las pensiones de los jubilados, mientras que más de 570 millones (14.197 millones de pesos) se destinarán a personas con discapacidad.

Finalmente, las ayudas al estudio estarán cifradas en torno a los 2.800 millones de euros (unos 67.247 millones de pesos) y la inversión para el nuevo Sistema de Salud, en más de 9.600 millones (unos 237.040 millones de pesos).