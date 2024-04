Lula critica que Elon Musk se atreva a hablar mal del Supremo sin haber "plantado nunca una hierba" en Brasil

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha vuelto a criticar este miércoles al multimillonario sudafricano jefe de X, Elon Musk, a quien ha reprochado que se atreva a hablar mal del Tribunal Supremo cuando "nunca ha plantado una hierba" en el país.

"Tenemos que elegir si queremos vivir en un régimen democrático o no. Si vamos a permitir que el mundo viva en la xenofobia del extremismo de la ultraderecha, que se da el lujo de permitir que un empresario, que nunca ha producido nada en este país ose hablar mal del Supremo y el pueblo brasileños", ha dicho Lula.

"No es posible, podemos ser buenos, pero hemos aprendido a no andar con la cabeza agachada. No queremos ser mejor que nadie, no queremos más yugo, queremos andar erguidos", ha subrayado durante un acto en Brasilia.

En los últimos días, Musk ha intensificado sus ataques contra el juez del Supremo Alexandre de Moraes, a quien ha acusado de "dictador" y de poner en riesgo la vida de los trabajadores de X en Brasil, al mismo tiempo que ha hecho suyas las teorías infundadas de los bolsonaristas sobre la integridad del sistema electoral.

Todo ello responde a una reciente investigación abierta por el Supremo contra Musk por supuesta obstrucción a la justicia, después de que advirtiera de que no iba a respetar el fallo del tribunal de cancelar algunas cuentas de X, ni a entregar la información de sus usuarios, en el caso de las 'milicias digitales'.

El Supremo investiga el uso que se hizo de las redes sociales para atacar a las instituciones, entre ellas el Tribunal Superior Electoral (TSE), difundir noticias falsas sobre el sistema electoral brasileño, e incitar a actos violentos, como los que se produjeron el 8 de enero de 2023 en las sedes de los Tres Poderes.