Machado denuncia que EEUU la ha excluido de las negociaciones en Caracas y promete regresar "pronto"

Archivo - La líder opositora venezolana, María Corina Machado, pronuncia un discurso en la Puerta del Sol, en Madrid. - Hugo Ortuno / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha denunciado que la Administración estadounidense de Donald Trump no la ha incluido en las conversaciones políticas que se desarrollan esta semana en Caracas entre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez y otras facciones de la oposición, al tiempo que ha prometido regresar a su país "más pronto de lo que se espera" para impulsar una transición democrática.

En una entrevista concedida al diario 'The New York Times' desde Panamá, Machado ha evidenciado el distanciamiento con la Casa Blanca tras meses en los que Washington la ha dejado al margen al favorecer la continuidad de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero. Machado ha defendido que el proceso de estabilización en el país "se podría haber hecho sin ella (Delcy Rodríguez)", al considerarla "parte del sistema criminal", y ha advertido de que en la Constitución venezolana existen delitos "que no son objeto de amnistía ni de perdón", por lo que aboga por una comisión de la verdad y tribunales especiales para juzgar los abusos de Derechos Humanos por parte de la actual dirigente.

A este respecto, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tommy Pigott, ha reiterado el respaldo "al cien por cien" de Washington a las conversaciones de reconciliación lideradas por los propios venezolanos, destacando los "avances reales" registrados en el marco del plan de tres fases --estabilización, recuperación económica y transición democrática-- trazado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Pigott ha resaltado en una entrevista con la televisión estadounidense NewsNation la consecución de "resultados concretos", como las reformas encaminadas a lograr un Tribunal Supremo independiente y la modificación de leyes represivas utilizadas contra el discurso político, subrayando que el objetivo final de la Administración estadounidense es consolidar una Venezuela "libre, próspera y socia" que deje atrás el legado del régimen de Maduro.

Por otro lado, la dirigente opositora se ha pronunciado por primera vez sobre los recientes acuerdos promovidos por Washington para otorgar al empresario Alejandro Betancourt el control de cerca de una quinta parte de las reservas de crudo del país, tildándolos de "corrupción obscena".

Machado ha garantizado que un futuro gobierno democrático respetará los contratos que "cumplan con la ley venezolana", pero ha dejado claro que no considerará a Betancourt como un socio viable por ser "uno de los principales responsables" del colapso de la red eléctrica nacional.

ASEGURA HABER INTENTADO VOLVER A VENEZUELA HASTA EN SIETE OCASIONES

Asimismo, Machado ha denunciado haber realizado siete intentos fallidos de retornar a Venezuela, incluidos dos tras los terremotos del pasado junio, asegurando que sus viajes han sido bloqueados. Ante estas afirmaciones, la portavocía del Departamento de Estado norteamericano ha rechazado las acusaciones señalando que "Estados Unidos no facilita el retorno de figuras de la oposición" y que la líder tiene derecho a volver cuando lo desee.

Precisamente es esta la postura que defendió el miércoles el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien aseguró que "nadie le impide" a Machado volver al país. Tanto fue así que retó a la opositora a regresar de forma inmediata y calificó de "pura paja" sus acusaciones sobre un supuesto veto fronterizo.

"¿Por qué no se viene? Que se venga para Venezuela, nadie le impide venir", aseveró el dirigente chavista, que sostuvo que el verdadero "problema" de Machado es el escenario político que tendría que afrontar una vez pise territorio venezolano.