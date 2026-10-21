Macron acuerda con Emiratos y Bahréin un suministro adicional de 200.000 toneladas mensuales de diésel

Archivo - Televisión que transmite un discurso del presidente de Francia, Emmanuel Macron, desde el Palacio del Elíseo, un día después de que se produjeran disturbios y saqueos en el marco de las protestas a nivel nacional contra el alto costo de vida. - Alexis Sciard / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha logrado asegurar un suministro adicional de 200.000 toneladas de diésel al mes procedentes de Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. Este pacto, fraguado durante la gira del mandatario galo por los países del Golfo Pérsico, busca blindar el abastecimiento energético y mitigar la escalada de precios en las gasolineras francesas.

A estas nuevas entregas --que serán gestionadas para su distribución en Francia por la petrolera gala TotalEnergies-- se suma un compromiso previo adoptado por Arabia Saudí por un volumen de 95.000 toneladas para los meses de octubre y noviembre, según ha informado el diario 'Le Monde'. En conjunto, estas partidas de emergencia equivalen a "aproximadamente el 10 por ciento del consumo de diésel" de todo el país, tal y como han detallado fuentes del Elíseo al citado periódico francés.

El consejero delegado de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, quien acompaña a Macron en su viaje oficial, ha celebrado el acuerdo destacando su importancia estratégica. "Estamos en una misión para asegurar el suministro, porque existe un riesgo. Esto tranquilizará a los franceses. No nos va a faltar diésel este invierno", ha garantizado Pouyanné desde Abu Dabi, tras reconocer que la compañía temía una mayor tensión en el mercado de hidrocarburos debido al "impacto de los ataques ucranianos en Rusia".

Este movimiento del Gobierno francés se produce en un clima de alta tensión social a nivel interno, marcado por los graves disturbios y protestas del pasado fin de semana, espoleados por el encarecimiento del coste de la vida. Para intentar frenar el golpe económico derivado de la guerra iniciada en febrero entre Israel, Estados Unidos e Irán --que provocó el bloqueo del estrecho de Ormuz--, París ya había liberado previamente diez millones de barriles de sus reservas estratégicas, una medida que logró rebajar el precio en los surtidores entre 12 y 18 céntimos.

La Presidencia francesa ha reivindicado que el éxito de estas negociaciones energéticas responde a la "confianza" depositada en París como un "socio fiable" para la defensa de los Estados del Golfo durante la guerra.

No obstante, más allá de estos parches de emergencia, el Elíseo y sus socios árabes mantienen su preocupación por el bloqueo mutuo impuesto en Ormuz por Washington y Teherán. Según 'Le Monde', las monarquías del Golfo temen un recrudecimiento del conflicto una vez pasen las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, previstas para el próximo 3 de noviembre. Por su parte, la diplomacia francesa alerta del grave peligro de que, tras siete meses de crisis, la región quede sumida permanentemente en "una zona gris, ni de paz ni de guerra, que alimente la inestabilidad a largo plazo".