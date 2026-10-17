Macron advierte de que los responsables de los disturbios serán "perseguidos y castigados"

El presidente francés, Emmanuel Macron (archivo) - Atilano Garcia / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha advertido este sábado tras los graves disturbios ocurridos en varias ciudades del país en el marco de las manifestaciones para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas.

"No hay lugar para la violencia en nuestra República. Quienes han causado destrozos, atacado tanto las prefecturas como los comercios, y saqueado incluso nuestros ayuntamientos, serán perseguidos y castigados", ha afirmado Macron en un mensaje publicado en redes sociales.

Macron ha trasladado además su apoyo y el de "la nación" a "las fuerzas del orden, garantes del derecho a manifestarse". "Nos mantendremos unidos frente a quienes siembran el caos, que solo buscan derribar nuestras instituciones e impiden que quienes expresan pacíficamente sus reivindicaciones puedan hacerlo", ha planteado.

Este mismo sábado el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha convocado una unidad interministerial de crisis en el Ministerio del Interior en respuesta a los altercados. Entre los presentes estarán el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, y el ministro del Interior, Laurent Núñez.

Unas 550.000 personas, según el Ministerio del Interior, han participado en las manifestaciones. Unas 800.000 según las organizaciones convocantes. En París serían unas 110.000 personas las que han salido a la calle, según las autoridades.

Durante estas protestas multitudinarias se han producido graves disturbios con incendios de varias sedes de ayuntamientos y saqueos de comercios.