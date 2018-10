Macron asegura que los debates con Trump han sido "francos" y en un "tono diferente" a sus 'tuits'

Publicado 12/07/2018 14:51:52 CET

BRUSELAS, 12 Jul. (Reuters/EP) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado este jueves que las conversaciones durante la cumbre de la OTAN han sido respetuosas, pese a los mensajes en Twitter críticos hacia los aliados publicados por el presidente estadounidense, Donald Trump, en los días previos y durante la reunión.

El mandatario estadounidense ha denunciado que los aliados, en particular Alemania, no estaban destinando lo suficiente al gasto en defensa en varios mensajes publicados en su cuenta en la citada red social. Además, ha reprochado a Alemania su dependencia energética del acuerdo Nord Stream II suscrito con Moscú y dijo que el país era "cautivo" de Rusia por ello.

"Leo los mensajes de 140 caracteres", ha declarado este jueves Macron al respecto. "Los debates tuvieron un tono diferente. Fueron francos pero no hubo señalamientos con el dedo o falta de respecto", ha asegurado.

El presidente francés ha dicho que no cree que sea necesariamente una buena idea elevar el objetivo de gasto en defensa de los países de la OTAN al 4 por ciento del PIB desde el 2 por ciento, como ha sugerido Trump.

Macron ha dicho que Trump no ha amenazado con sacar a Estados Unidos de la Alianza por los compromisos de gasto en defensa de los aliados, al contrario de las informaciones publicadas por algunos medios.

"En ningún momento el presidente Trump, ni en las reuniones bilaterales ni multilaterales, dijo que fuera a salirse de la OTAN", ha asegurado Macron. Preguntado por segunda vez al respecto ha añadido: "No, al menos mientras yo estaba. A mí no me dijo eso".

"Todo el mundo acordó elevar el gasto, en línea con los compromisos hechos en 2014", ha añadido Macron. "Creo que la OTAN ha emergido de estos últimos días mucho más fuerte", ha valorado el mandatario galo, una opinión que también ha compartido Trump en su rueda de prensa al término de la cumbre.