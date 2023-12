Macron defiende que la polémica ley de migración representa "un escudo que le faltaba" a Francia

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha defendido este miércoles que la polémica ley de migración aprobada en la víspera con el apoyo de la ultraderecha representa el "escudo que le faltaba" al país, y ha hecho un llamamiento al Gobierno a "asumir la responsabilidad" de la votación del martes en la Asamblea Nacional.

El Parlamento galo respaldó en la víspera un nuevo proyecto que, al segundo intento, sí contentó a los partidos de oposición Los Republicanos y Agrupación Nacional (AN), de la ultraderechista Marine Le Pen, un apoyo que precisamente ha levantado ampollas en parte de la mayoría presidencial del país europeo.

"Tener responsabilidades significa tomar decisiones", ha manifestado un Macron que ha recalcado que "la vida política se compone de desacuerdos". Desde el Ejecutivo francés han mostrado su enfado tras la aprobación de una ley de inmigración que contiene medidas consideradas como de ultra derecha.

"Debemos luchar contra el flujo, es decir, la llegada de personas que llegan ilegalmente y que no pueden ser devueltas", ha insistido el presidente galo, que ha catalogado la inmigración irregular como "una pérdida de control de quienes somos", según recoge la cadena de noticias francesa BFM TV.

Así las cosas, el mandatario ha ensalzado el nuevo texto, pues "permitirá regulaciones" en lo relativo a la llegada de personas migrantes, a la par que ha recriminado que "las disposiciones que no gustan no justifican bloquearlo todo".

El texto, que había sido anteriormente rechazado por el Legislativo, fue aprobado finalmente el martes con el apoyo de una Agrupación Nacional, que en un primer momento había manifestado que se opondría a la norma.

Finalmente, los diputados de Le Pen votaron a favor y la ultraderechista aprovechó para celebrar la ley e incluso hablar de una "victoria ideológica", acrecentando así aún más el enfado de los miembros de la mayoría parlamentaria de Renacimiento que se desmarcan de los postulados de extrema derecha de AN.

De hecho, Macron ha aludido a esta postura de Le Pen y ha recalcado que el nuevo acuerdo migratorio "no tiene el carácter de Agrupación Nacional" y que "sus ideas no están en este texto". Además, ha defendido que para evitar una futura victoria de Le Pen en las elecciones de 2027 hay que atacar "lo que alimenta a AN".

"Agrupación Nacional juega con los miedos de la gente, pero les dice mentiras. Pero luchar contra ella no significa negarse a abordar los problemas que la alimentan, al contrario", ha zanjado el presidente galo, que reconoce que Francia tiene "un problema de inmigración".

Tras la aprobación de la ley, la primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, ha admitido este miércoles que tiene "dudas" de que todos los artículos incluidos en la polémica reforma cumplan con la Constitución, por lo que ha adelantado que el Gobierno solicitará un pronunciamiento del Consejo Constitucional.

Aun así, Borne ha explicado que pidió el voto a favor para "responder a las preocupaciones de los franceses" y, de hecho, ha declarado que tiene "el sentimiento del deber cumplido", después de que la tramitación haya puesto contra las cuerdas la estabilidad de la mayoría que a día de hoy sustenta al Gobierno.

Asimismo, ha negado que haya "crisis de la mayoría", alegando que casi el 80 por ciento de los legisladores que habitualmente apoyan al Gobierno votaron a favor. Por contra, tanto la derecha clásica como la ultraderecha reivindicaron como una victoria ideológica los cambios introducidos en una comisión mixta de diputados y senadores.