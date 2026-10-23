Macron denuncia el "tiroteo racista" a las afueras de París como un "punto de inflexión"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante una rueda de prensa al término del Consejo Europeo celebrado en Bruselas - SOPHIE HUGON

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha condenado el "tiroteo racista" ocurrido este viernes a las afueras de París que ha matado a una persona (un adulto de origen africano según el alcalde de Trappes, una de las localidades afectadas) y herido a otras cinco, tres de gravedad, entre ellas una niña de 12 años.

Para Macron, desplazado a Yvelines para atender a las familias y autoridades, el crimen representa un "punto de inflexión" porque, si bien Francia ha sido escenario de varios atentados terroristas durante la última década, "es la primera vez que se ataca a personas por el color de su piel".

El presidente ha lamentado el clima de tensión social de las últimas semanas por las protestas de estudiantes, sindicatos y 'chalecos amarillos', que ha terminado por exacerbar la "estigmatización" de las comunidades minoritarias.

Ahora, un agresor ha "perdonado la vida a la gente por el color de su piel", según el presidente, antes de insistir en un llamamiento a no "caer en la trampa de la confrontación".

"La república es una e indivisible. Que nada nos divida", ha proclamado el jefe del Elíseo.

El sospechoso ha sido identificado como Kévin T., un ciudadano francés de 39 años, conocido por la Policía pero sin pertenencia a las bases de datos de "radicalizados" en el país, según fuentes policiales a los medios franceses.

En cualquier caso, la Fiscalía Nacional Antiterrorista, en un comunicado, ha anunciado el comienzo de una investigación por "homicidio en relación con una empresa terrorista, con la circunstancia de que los actos se cometieron por pertenencia real o supuesta a una presunta raza, etnia, nación o religión específica".